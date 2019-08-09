حبس شقيقين 4 أيام لاتهامهما بقتل سائق وسرقته بشبرا الخيمة

أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة حبس شقيقين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامها بقتل سائق على طريق بلبيس بدائرة قسم السلام والاستيلاء على متعلقاته الشخصية وسيارته وإخفائها فى شبرا الخيمة.



تلقى اللواء طارق العجيزى مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث يفيد تمكن ضباط مباحث قسم اول شبرا الخيمه بضبط سيارة بدائرة القسم وبداخلها سكين "مدممة" .



وتوصلت التحريات الى ان مرتكب الواقعة عاطل 25 سنة سبق اتهامه فى قضية "مخدرات" ومحكوم عليه فى قضية "سرقة"وتم ضبطه أثناء توجهه لإستقلال السيارة و بمواجهته اعترف بارتكاب واقعة قتل قائد السيارة المضبوطة بالسكين المعثور عليه بداخلها بالاشتراك مع "شقيقه" 34 سنة سائق ومحكوم عليه فى 4 قضايا "تبديد" وتم القبض عليه



وقال فى اعترافاته أنه وشقيقه من مدمني المواد المخدرة ومرورهما بضائقة مالية فخططا لسرقة سيارة أجرة والتصرف فيها بالبيع ويوم الواقعة استقلا السيارة قيادة المجنى عليه من شارع أحمد سعيد بدائرة قسم الوايلى بزعم توصيلهما لطريق بلبيس وعقب وصولهما لمكان العثور على الجثة تعديا عليه بالضرب باستخدام السكين المعثور عليها فأحدثا إصابته التى أودت بحياته واستوليا على السيارة وهاتفه المحمول.



وبمواجهة شقيقه اعترف بنفس المضمون وارشد عن التليفون المحمول الخاص بالمجنى عليه حوزة زوجته 32 سنة ربة منزل وتم ضبطها ونفت علمها بكونه من متحصلات سرقة وبإرشادها تم ضبط الهاتف لدى صاحب سنترال بدائرة قسم شبرا الخيمة أول وتم تحرير ملحق أخطار بقسم أول شبرا الخيمة تنسيقا مع قسم شرطة ثان السلام بمديرية أمن القاهرة.

