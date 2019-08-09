تعرف على كيفية التفرقة بين الأضحية السليمة والمريضة والأحجام المناسبة.. فيديو

مع اقتراب قدوم عيد الأضحى المبارك، يتركز اهتمام المسلمين على شراء الأضحية لذبحها يوم عيد الأضحى "يوم النحر" لتكون أعظم قربة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المشهود، إلا أن الكثير لا يعلم المعايير الصحية التي يجري على أساسها اختيار الأضحية السليمة، والتفرقة بين الجيد والسيئ.



رصدت "صدى البلد" أهم الشروط التي يجب أن توجد في الأضحية قبل ذبحها ومتوسط أوزانها والسن المناسب للأضحية، بالإضافة إلي كيف يتم التفرقة بين الأضحية السليمة والمريضة.



في البداية قال طارق يوسف مدير مزرعة الإنتاج الحيواني بجزيرة الشعير التابعة لوزارة الزراعة، تستعد المزرعة لعيد الأضحى بـ 400 رأس من الماشية و2000 رأس من الضاني ويتم وزن الماشية قبل العيد بـ 15 يوما لاستبعاد الأوزان غير المطابقة، إذ أن الوزن المطلوب هو ألا يقل المواشي عن 300 كيلو جرام، والخراف لا تقل عن 40 كيلوجراما وما هو أقل من ذلك يتم تسمينه حتي يصل إلي الوزن المطلوب.



وتابعت "ياسمين موافي" طبيبة بيطرية بمزرعة الإنتاج الحيواني بجزيرة الشعير، أن هذه المحطة بجانب أنها محطة تربية أنها أيضا محطة استقبال لأضاحي العيد وتصل هذه الأضاحي إلي المزرعة قبل العيد ب 40 يوما وبيتم إدخالها علي برامج التحصينات الاضطرارية الموجودة بالمزرعة بجانب المتابعة البيطرية المستمرة طول فترة تواجدها بالمزرعة لضمان سلامتها وخلوها من الأمراض.



وأوضحت ياسمين موافي، أن جميع الحيوانات بيتم تحصينها ضد الأمراض بصفة دورية لتجنب الامراض بعد أن تعرضت مصر منذ فترة كبيرة إلي أمراض الحمى القلاعية والالتهاب الجلدي العقدي وتم السيطرة علي كل هذه الأمراض بالتحصينات والمتابعة الدورية للحيوانات وأصبحت مصر تنتج لحوما خالية من الأمراض.



وأضاف طارق يوسف أحد أطباء المزرعة، أنه يجب أن يتوافر في الماشية بعض الشروط اللازمة للأضحية ومنها أن يكون الحيوان سليما وخاليا من الأمراض وهذا يعرف عن طريق وقفته المستقيمة وعينه تكون لامعة، والإقبال علي الأكل عالي جدا وانفه مبتل ويكون نشيط داخل المزرعة بالإضافة إلي أن أقل وزن له يجب أن يكون من 300 كيلو جرام ليصل إلي 600 كيلو جرام والأغنام من 40 كيلو جرام إلي 70 كيلو جرام والسن بالنسبة للأغنام أكبر من 6 أشهر والبقر والجاموس أكبر من عامين موضحا أن سعر كيلو اللحم القائم البقري 52 جنيها والجاموسي 42 جنيها والضاني 60 جنيها.

