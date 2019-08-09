ضبط 1.5 طن أغذية فاسدة فى حملة بالغربية

ضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم 113 كيلو لحمة فاسدة وطنا ونصف الطن مخللات مجهولة المصدر فى حملة مكبرة لإحكام التواجد الشرطي ومواجهه الخارجين عن القانون والرقابة على الأسواق وردع المخالفين بمركزي زفتي وطنطا والمحلة.



تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين برئاسة النقيب محمد أحمد زايد رئيس مباحث التموين بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لضبط السلع المغشوشة .



كما أسفرت الحملة عن ضبط "عبد العزيز.ج.ع" 35 سنة صاحب معمل مخللات بدون ترخيص وبحوزته طن ونصف مخللات وملح طعام غير صالحين للاستهلاك، تحرر المحضر 32041 جنح مركز المحلة.



كما ضبط "حسين.ع.ح" صاحب مطعم بدائرة قسم ثان طنطا، وبحوزته 113 كيلو لحوما مفرومة منتهية الصلاحية، تحرر المحضر رقم 751 جنح قسم ثان طنطا لسنة 2019 م وباشرت النيابة العامة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .

