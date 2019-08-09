انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق مطعم أمام الحديقة الدولية

قررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق شب فى مطعم امام الحديقة الدولية بمدينة نصر.



تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى مدخنه مطعم امتدت لتلتهم اجزاء منه ، على الفور تم الدفع بـ ٣ سيارات اطفاء وتم محاصرة النيران قبل احتراق المحلات المجاورة دون اصابات.



تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.