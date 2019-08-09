الكارت الاخضر.. باحث يبتكر فكرة لتحسين سلوك اللاعبين بالملاعب..شاهد

من المعروف لدي متابعي كرة القدم محليا وعالميا إن الكارت الأصفر للإنذار والكارت الأحمر للطرد، إلا أن هناك ما يسمى بـ "الكارت الأخضر" ، فكرة جديدة علي الملاعب المصرية، ابتكرها الباحث أحمد ناصر زين باحث بقسم علم النفس الرياضي ومدرس تربية رياضية بإحدي المدارس الخاصة ببني سويف.



وذكر الباحث أنه يريد تطبيق الفكرة عن طريق البحث العلمي وقياس سلوك اللاعبين بالملاعب وبعد ذلك سيتم رفع توصية للاتحاد المصري لكرة القدم ومناطق كرة القدم بتعميم فكرة الكارت الأخضر ورفع توصية للاتحاد الدولي fifa.



تكونت لجنة مناقشة بحث احمد ناصر من الدكتور مختار أمين عد الغني أستاذ علم النفس الرياضي وعميد كلية التربية الرياضية جامعة بني سويف، الدكتور مجدي حسن يوسف، أستاذ علم النفس الرياضي المتفرغ بقسم أصول التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، الدكتورة أسماء عبد العزيز، محمد إبراهيم محمد، المدرس بقسم علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف.

"صدى البلد" التقي صاحب الفكر أحمد ناصر الذي قال: الفكرة استهوتني حتي إنني قدمت بحثا في كلية التربية الرياضية وحصلت من خلاله علي درجة الماجستير شهر اغسطس الجاري وكان عنوانه "التعزيز النفسي الإيجابي باستخدام الكارت الأخضر وعلاقته بالتدفق النفسي لدي لاعبي كرة القدم".وعن فكرة البحث يقول "ناصر":اقتراح لإضافته ضمن الكروت المستخدمة في تحكيم كرة القدم وهما (الكارت الأصفر والأحمر) بحيث يحصل عليه اللاعب الذي يصدر منه سلوك جيد أو إذا قام بتصرف ينم عن الروح الرياضية ليكون بمثابة تكريم للاعب وليس عقوبة وفي نهاية الموسم يتم تكريم أكثر لاعب حصل علي أكبر عدد من الكروت الخضراء بجائزة اللعب النظيف وأحسن خلق رياضي علمًا بأن الكارت استخدم لأول مرة في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بإيطاليا.ويضيف "ناصر": تم وضع شروط تمكن الحكام من اعطاء اللاعبين كارت أخضر في كرة القدم من خلال خبراء من الأساتذة الجامعيين وأيضًا الحكام الدوليين التابعين للاتحاد المصري لكرة القدم.وأشار إلي أن تطبيق الكارت الأخضر يهدف إلي تقليل السلوك العدواني والعنف لدي اللاعبين، كما يتم تكريم هداف البطولة وأفضل حارس مرمي وسيتأثر سلوك اللاعبين إيجابيا ويقل السلوك العدواني بالملاعب.