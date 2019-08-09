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أخبار البلد

اهم اخبار اليوم.. حقيقة بيع وسط البلد.. الداخلية تستعد للعيد.. تفاصيل مثيرة بحادث معهد الأورام.. مصر تتخطى تايوان بمونديال اليد

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:05 م
على صالح
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

وكان من أهم الأخبار على مدار الساعات الأولى من اليوم:

اهم اخبار البلد:
حقيقة بيع وسط البلد لمستثمرين أجانب قبل الانتقال للعاصمة الجديدة

تعرف على حقيقة إلغاء إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية

اليوم.. تصعيد ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات

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