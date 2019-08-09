اهم اخبار اليوم.. حقيقة بيع وسط البلد.. الداخلية تستعد للعيد.. تفاصيل مثيرة بحادث معهد الأورام.. مصر تتخطى تايوان بمونديال اليد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.وكان من أهم الأخبار على مدار الساعات الأولى من اليوم:اهم اخبار البلد:اخبار الحوادثاخبار العالماخبار الفناخبار الرياضةاخبار الطقس