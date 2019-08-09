اهم اخبار اليوم.. حقيقة بيع وسط البلد.. الداخلية تستعد للعيد.. تفاصيل مثيرة بحادث معهد الأورام.. مصر تتخطى تايوان بمونديال اليد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
وكان من أهم الأخبار على مدار الساعات الأولى من اليوم:
اهم اخبار البلد:
حقيقة بيع وسط البلد لمستثمرين أجانب قبل الانتقال للعاصمة الجديدة
تعرف على حقيقة إلغاء إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية
اليوم.. تصعيد ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات
الأزهر يبسط مناسك الحج في عدة نقاط.. فيديو
القاهرة تستضيف 5 من قيادات الجبهة الثورية بالسودان
انتهاء المقابلات الشخصية لـ1114 متقدما لمسابقة قيادات المحليات
تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة
التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد القصوى للجهات الخدمية والمرافق خلال العيد
جينفير لوبيز تصل مدينة العلمين على طائرة خاصة
الريال السعودى بـ 4.43 جنيه.. اسعار العملات العربية 9-8-2019 فى مصر
عيار21 بـ 680 جنيها.. اسعار الذهب اليوم الجمعة 9 -8- 2019 فى مصر
اخبار الحوادث
الداخلية ترفع حالة الاستنفار للقصوى: انتشار قوات التدخل وخدمات تأمين المنشآت.. صور
الداخلية تكشف تفاصيل أكبر حملة أمنية على المصانع غير المرخصة في القليوبية
الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة في حادث تفجير معهد الأورام
مصرع وإصابة 11 في حادث انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف
اخبار العالم
حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية
يوسف الشاهد يقدم أوراق ترشحه لـ انتخابات الرئاسة التونسية
وزير خارجية بريطانيا: الوضع في عدن مقلق جدا
أزمة جديدة بين الدولتين.. الهند تعلق على تخفيض باكستان للتمثيل الدبلوماسي معها
قانون جديد لتنظيم دخول المهاجرين إلى ألمانيا
اخبار الفن
ولاد رزق 2 يتخطى 3 ملايين ونصف في أول يوم
سميحة أيوب تشيد بمسرحية سامح حسين الجديدة "المتفائل".. فيديو
عرض حمام الست في ثاني أيام العيد
محمد هنيدي لـ كريم عبد العزيز: هتكسروا الدنيا أكتر وأكتر
اخبار الرياضة
منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يواجه تايوان فى كأس العالم
5 آلاف مشجع لـ ذهاب الزمالك وبطل الصومال فى تمهيدى دورى الأبطال
ليفربول فى مواجهة قوية أمام نوريتش اليوم بافتتاح الدوري الإنجليزي
الأهلي يعلن ضم لاعب جديد
مدرب التليفونات لـ صدى البلد: المنافسة بالصعيد ستكون شرسة .. وهذه حكايتي مع قطبي إسبانيا
اخبار الطقس
القاهرة تسجل 37 درجة.. الأرصاد: ارتفاع طفيف في الحرارة غدا
تعرف على حالة الطقس خلال فترة العيد .. فيديو
وكان من أهم الأخبار على مدار الساعات الأولى من اليوم:
اهم اخبار البلد:
حقيقة بيع وسط البلد لمستثمرين أجانب قبل الانتقال للعاصمة الجديدة
تعرف على حقيقة إلغاء إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية
اليوم.. تصعيد ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات
الأزهر يبسط مناسك الحج في عدة نقاط.. فيديو
القاهرة تستضيف 5 من قيادات الجبهة الثورية بالسودان
انتهاء المقابلات الشخصية لـ1114 متقدما لمسابقة قيادات المحليات
تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة
التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد القصوى للجهات الخدمية والمرافق خلال العيد
جينفير لوبيز تصل مدينة العلمين على طائرة خاصة
الريال السعودى بـ 4.43 جنيه.. اسعار العملات العربية 9-8-2019 فى مصر
عيار21 بـ 680 جنيها.. اسعار الذهب اليوم الجمعة 9 -8- 2019 فى مصر
اخبار الحوادث
الداخلية ترفع حالة الاستنفار للقصوى: انتشار قوات التدخل وخدمات تأمين المنشآت.. صور
الداخلية تكشف تفاصيل أكبر حملة أمنية على المصانع غير المرخصة في القليوبية
الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة في حادث تفجير معهد الأورام
مصرع وإصابة 11 في حادث انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف
اخبار العالم
حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية
يوسف الشاهد يقدم أوراق ترشحه لـ انتخابات الرئاسة التونسية
وزير خارجية بريطانيا: الوضع في عدن مقلق جدا
أزمة جديدة بين الدولتين.. الهند تعلق على تخفيض باكستان للتمثيل الدبلوماسي معها
قانون جديد لتنظيم دخول المهاجرين إلى ألمانيا
اخبار الفن
ولاد رزق 2 يتخطى 3 ملايين ونصف في أول يوم
سميحة أيوب تشيد بمسرحية سامح حسين الجديدة "المتفائل".. فيديو
عرض حمام الست في ثاني أيام العيد
محمد هنيدي لـ كريم عبد العزيز: هتكسروا الدنيا أكتر وأكتر
اخبار الرياضة
منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يواجه تايوان فى كأس العالم
5 آلاف مشجع لـ ذهاب الزمالك وبطل الصومال فى تمهيدى دورى الأبطال
ليفربول فى مواجهة قوية أمام نوريتش اليوم بافتتاح الدوري الإنجليزي
الأهلي يعلن ضم لاعب جديد
مدرب التليفونات لـ صدى البلد: المنافسة بالصعيد ستكون شرسة .. وهذه حكايتي مع قطبي إسبانيا
اخبار الطقس
القاهرة تسجل 37 درجة.. الأرصاد: ارتفاع طفيف في الحرارة غدا
تعرف على حالة الطقس خلال فترة العيد .. فيديو