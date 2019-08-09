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فن

داليا مصطفي توضح أسباب قبول مسلسل حواديت الشانزليزيه

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:29 م
داليا مصطفى
داليا مصطفى
شيرى نبيل
عبرت النجمة داليا مصطفى عن أسباب قبولها بطولة مسلسل حواديت الشانزليزيه الذى تقوم بتصويره هذه الفترة.

قالت داليا مصطفى في تصريح لصدي البلد: إن هناك أسبابا عديدة جعلتني أوافق علي هذا العمل أبرزها الشخصية التي رشحت لكي أجسدها خاصة أن شخصية "قسمت"، وهي امرأة رقيقة جدا، تتزوج من شخص تحبه وهو "رياض"، ويجسد شخصيته إياد نصار، وتنتمي لأسرة ثرية فوالدها باشا له مكانة كبيرة، ويحرمها القدر من نعمة الإنجاب، لذا تعيش في موقف نفسي صعب فالعمل يبدأ بمقتل زوجي، وبعد ذلك ترصد أحداث المسلسل الظروف والملابسات التي دفعت الى جريمة القتل.

مسلسل " حواديت الشانزليزيه الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ويشاركها بطولته إياد نصار ومي سليم، وتدور أحداث المسلسل حول فترة الخمسينيات ممثلة أطياف كثيرة من الشعب المصري خلال هذه الفترة ورصد للحياة الاجتماعية المصرية حيث من المقرر أن يعرض خارج الموسم الرمضاني.

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