العمليات المشتركة في العراق تكشف عن نتائج إرادة النصر

كشف نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الجمعة عن نتائج المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر" في ديالى.



وقال يار الله - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن المرحلة الثالثة من العملية عملية إرادة النصر انطلقت في 5 أغسطس واستمرت حتى 7 أغسطس 2019 ، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، لتطهير مناطق شمال قضاء المقدادية وشمال ناحية جلولاء وخانقين في محافظة ديالى وقد شاركت فيها الفرقة الخامسة بالجيش العراقي ومديرية شرطة ديالى وقطاعات الحشد الشعبي.



وأضاف أن المرحلة الثالثة من عملية إرادة النصر أسفرت عن تدمير 12 نفقا، و24 وكرا و5 جليكانات TNT سعة 20 لترا، والعثور على 42 عبوة ناسفة، و6 قنابر هاون 82 ملم، وقذيفة 155 ملم، كما تم العثور أيضا على دراجتين هوائيتين، فضلا عن إلقاء القبض على 18 مطلوبا وقتل 4 إرهابيين، وتفتيش 25 قرية، وقد بلغت المساحة التي تم تفتيشها 1712 كيلو مترا مربعا".



وأشار إلى أن "العملية تمت بإسناد جوي من قيادة طيران الجيش، حيث قامت قوات الطيران بتنفيذ 38 طلعة جوية مسلحة نفذت 10 طلعات منها ضمن قاطع عمليات نينوى، و28 طلعة ضمن قاطع عمليات ديالى.



وتابع نائب قائد العمليات المشتركة، أن "قيادة القوة الجوية خصصت طائرات للاستطلاع والاستطلاع المسلح لإسناد العملية بمعدل 4 طلعات جوية" ، مشيرا إلى أن "طيران التحالف الدولي شارك بـ25 طلعة جوية من خلال الاستطلاع والاستطلاع المسلح".



وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق قد أعلنت في 5 أغسطس الماضي انطلاق المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر" الثالثة، لمداهمة وتفتيش وتطهير مناطق شمال قضائي جلولاء والمقدادية في ديالى ومناطق جنوب نينوى للقضاء على فلول "داعش" وإنهاء تهديده.