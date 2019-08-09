ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العمليات المشتركة في العراق تكشف عن نتائج إرادة النصر

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:12 م
صدى البلد
ا ش ا
كشف نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الجمعة عن نتائج المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر" في ديالى.

وقال يار الله - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن المرحلة الثالثة من العملية عملية إرادة النصر انطلقت في 5 أغسطس واستمرت حتى 7 أغسطس 2019 ، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، لتطهير مناطق شمال قضاء المقدادية وشمال ناحية جلولاء وخانقين في محافظة ديالى وقد شاركت فيها الفرقة الخامسة بالجيش العراقي ومديرية شرطة ديالى وقطاعات الحشد الشعبي.

وأضاف أن المرحلة الثالثة من عملية إرادة النصر أسفرت عن تدمير 12 نفقا، و24 وكرا و5 جليكانات TNT سعة 20 لترا، والعثور على 42 عبوة ناسفة، و6 قنابر هاون 82 ملم، وقذيفة 155 ملم، كما تم العثور أيضا على دراجتين هوائيتين، فضلا عن إلقاء القبض على 18 مطلوبا وقتل 4 إرهابيين، وتفتيش 25 قرية، وقد بلغت المساحة التي تم تفتيشها 1712 كيلو مترا مربعا".

وأشار إلى أن "العملية تمت بإسناد جوي من قيادة طيران الجيش، حيث قامت قوات الطيران بتنفيذ 38 طلعة جوية مسلحة نفذت 10 طلعات منها ضمن قاطع عمليات نينوى، و28 طلعة ضمن قاطع عمليات ديالى.

وتابع نائب قائد العمليات المشتركة، أن "قيادة القوة الجوية خصصت طائرات للاستطلاع والاستطلاع المسلح لإسناد العملية بمعدل 4 طلعات جوية" ، مشيرا إلى أن "طيران التحالف الدولي شارك بـ25 طلعة جوية من خلال الاستطلاع والاستطلاع المسلح".

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق قد أعلنت في 5 أغسطس الماضي انطلاق المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر" الثالثة، لمداهمة وتفتيش وتطهير مناطق شمال قضائي جلولاء والمقدادية في ديالى ومناطق جنوب نينوى للقضاء على فلول "داعش" وإنهاء تهديده.

ترشيحاتنا

تعرف على مواعيد مباريات ليفربول خلال أغسطس

شاهد.. رئيس دولة يتجول في الشارع قبل لحظات من اقتحام منزله

وش السعد.. براز حمامة بـ27 ألف جنيه إسترليني

وظائف خالية في المدارس المصرية اليابانية.. اعرف التفاصيل الآن

مزرعة الموت.. العثور على 20 أسدا ونمرا نافقة في ثلاجة حديقة سيئة السمعة.. صور

فضيحة الكاميرات السرية.. هيومن رايتس تفتح النار على تميم لهذا السبب .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينوا سيارة الإسعاف.. مسعفو الدقهلية يودعون زميلهم بعد مصرعه خلال العمل..صور

طبخات سهلة وسريعة للغداء بالصور .. 5 أكلات أبرزها سندوتشات كبدة وجبنة قريش بالطحينة وبيتزا بزبدة السودانى

قبلة على الرقبة.. أسما شريف منير تنشر صورة جديدة مع والدها