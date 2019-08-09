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محافظات

كسر مغذي خط مياه شبين الكوم واستياء بين المواطنين.. صور

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:46 م
كسر مفاجئ بمغذى الخط
كسر مفاجئ بمغذى الخط الرئيسى لمياه شبين الكوم
مروة فاضل
شهدت مدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية اليوم انقطاع المياه لعدة ساعات عقب كسر مفاجئ بمغذى الخط الرئيسى لمياه شبين الكوم.

انتقلت سيارات المياه والمعدات لاصلاح عطل في خط مياه رئيسي في شارع جمال عبد الناصر قبلي بحي غرب بالتنسيق مع فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشبين الكوم وذلك بحضور خالد النمر رئيس حي غرب وعبدالوهاب فهمي نائب رئيس الحي.

تم تدعيم شبكة المياه بمنطقة العطل بمحطات المياه الارتوازية لحين إصلاح عطل محطة مياه القطاع القبلي بحي غرب.

وسادت حالة من الاستياء بين أهالي مدينة شبين الكوم ، فيما أعلنت الشركة أنه سوف يعود ضغط المياه الى سابقه فور الإنتهاء من إصلاح العطل .
كسر مغذي خط مياه شبين الكوم واستياء بين المواطنين.. صور
كسر مغذي خط مياه شبين الكوم واستياء بين المواطنين.. صور
كسر مغذي خط مياه شبين الكوم واستياء بين المواطنين.. صور
كسر مغذي خط مياه شبين الكوم واستياء بين المواطنين.. صور
كسر مغذي خط مياه شبين الكوم واستياء بين المواطنين.. صور

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