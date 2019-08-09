ثقة وانضباط.. شاهد | لاميتا فرنجية تستعرض رشاقتها في الجيم

شاركت النجمة اللبنانية لاميتا فرنجية، متابعيها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها خلال وجودها في الجيم.



وظهرت لاميتا فرنجية، خلال الصورة بالملابس الرياضية، وهي داخل الجيم وعلقت قائلة: "الرياضة تبنى عادات جيدة ثقة وانضباط" ولاقت الصورة والتعليق اعجاب متابعيها.



يذكر أن احدث أعمال فرنجية السينمائية، فيلم "بنت من دار السلام"، وشاركها البطولة رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.



وشاركت لاميتا في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005 كما مثلت في مسلسل عصر الحريم و شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة.

