استعددًا لعيد الأضحى بقنا.. الأوقاف تجهز 110 ساحات.. الصحة تعلن الطوارئ بكافة المستشفيات وتلغى الاجازات..التموين توفر السلع الغذائية بالسلاسل التجارية والمنافذ..الزراعة تشكل لجان لرصد أى تعديات

الأوقاف تجهز 110 ساحات لصلاة عيد الاضحى المبارك

الصحة تعلن الطوارىء بكافة المستشفيات وتلغى الاجـــازات

الطب البيطري تجهز كــافة المجــازر لاستقبال ذبائح العيــد

التموين توفر السلع الغذائية بالسلاسل التجارية والمنافذ التموينية

الزراعة تشكل لجان ونوبتجيات لرصد أى تعديات على الأراضي

الشباب والرياضة تفتح جميع المراكز مجانا للشباب والفتيات

فرع ثقافة قنا ينظم عروض فنية وترفيهيه للأطفال بأماكن متفرقة

المسطحات المائية تكثف تواجدها بكورنيش النيل والمتنزهات النيلية









أنهت كافة المديريات الخدية بمحافظة قنا، استعدادتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتم رفع درجه الاستعداد القصوى بالقطاعات الحيوية و التي تخدم المواطنين بصفة يومية كالكهرباء والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والنظافة ضمن خطة المحافظة للاستعداد المبكر لعيد الأضحى المبارك مع وضع البدائل والحلول في حالة الطواري في تلك الخدمات الأساسية.





ففى مديرية الأوقاف، تم الانتهاء من تجهيز 110 ساحات لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك موزعة على مستوى مراكز المحافظة التسع، مع توفير خطباء وبدلاء لكل الساحات التى تم الاتفاق على أداء صلاة العيد بها.





أما مديرية الصحة، فقد أعلنت حالة الطوارئ بكافة المستشفيات لاستقبال أي حالات مرضية وتقديم العلاج اللازم لها وتوفير الأدوية وكافة مستلزمات الطوارئ وأكياس الدم بكميات إضافية مع الدفع بعدد كاف من سيارات الإسعاف في أماكن تجمع المواطنين وساحات الصلاة والمتنزهات العامة وعلي الطرق الداخلية والإقليمية بالمحافظة، كما تم الغاء كافة الإجازات والراحات للعاملين بالمستشفيات وزيادة عدد الاطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ طوال أيام العيد.





فيما قررت مديرية الطب البيطري، إلغاء الراحات والاجازات للأطباء العاملين بالمجازر، و تجهيز كافة المجازر بمختلف مدن المحافظة لاستقبال الذبائح.





أما مديرية التموين، فقد أعلنت عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية بالسلاسل التجارية والمنافذ التموينية و المواد البترولية بمحطات الوقود والغاز الصب لتعبئة وتوفير اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، مع استمرار عمل المخابز في انتاج الخبز طوال أيام العيد و توفير أرصدة الدقيق الخاص بالمخابز والدقيق الحر.





وفى مديرية الزراعة، تم بتشكيل لجان ونوبتجيات على مدار أيام العيد لمتابعه حمايه الأراضي ورصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية و أراضي أملاك الدولة خلال فترة اجازة العيد وإزالتها بشكل فوري بالتنسيق مع مديرية الأمن والوحدة المحلية المختصة.





أما مديرية الشباب والرياضة، فأعلنت عن فتح جميع المراكز الشبابية والرياضية مجانا للشباب والفتيات خلال أيام العيد لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.





فيما اعلن فرع ثقافة بقنا، عن تنظيم عروض فنية وترفيهيه للأطفال بحديقة كورنيش النيل خلال اليوم الأول واليوم الثاني والرابع بقصر ثقافه قنا والثالث بمدينه قنا الجديدة.





و من جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجان- محافظ قنا، بالتنسيق مع اللواء مجدى القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا تم اتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الساحات المخصصة لأداء صلاة العيد والمتنزهات والحدائق العامة وتكثيف الحملات المرورية ومراجعة اللوحات الإرشادية والكمائن الثابتة والمتنقلة لتسهيل وضبط الحركة المرورية بمداخل مدن وقرى المحافظة، لاسيما مع نشاط حركة السفر من وإلى المحافظة خلال فترة العيد، بالإضافة إلي تكثيف تواجد شرطة المسطحات المائية وفرق الانقاذ النهري بكورنيش النيل والمتنزهات النيلية لتامين احتفال المواطنين خلال أيام العيد.



