شاهد.. رئيس بعثة حج التضامن يحتفى بأكبر حجيج الجمعيات الاهلية

أجرى ايمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى اليوم والوفد المرافق له من اعضاء البعثة زيارة للحاجة روحية محمد على أكبر حجيج التضامن الاجتماعى سنا لحج هذا العام حيث نقل عبد الموجود خلال زيارته للحاجة روحية تحيات وزيرة التضامن الاجتماعى والتى تمنت لها حجا مبرورا وذنبا مغفورا مقدمة لها التهنئة بعيد الأضحى المبارك.



وأكد أيمن أن هذه الزيارة تأتى لتعبر عن تقدير حج التضامن الاجتماعى للحاجة روحية فى إطار الاهتمام بتقديم الخدمات للحجيج خاصة من كبار السن .



وتبادل عبد الموجود الحديث مع الحاجة روحية مستفسرا عن رايها بالخدمات المقدمة لها والرعاية من أفراد البعثة وهل هناك أية خدمات تحتاج لها حيث اطمئن عبد الموجود الى تلقيها كافة الرعاية الصحية والخدمات .



ومن جانبها عبرت الحاجة روحية عن سعادتها البالغة بهذه الزيارة موجهة الشكر لوزيرة التضامن وأعضاء البعثة لما تجده من اهتمام ورعاية منذ أن قدمت للاراضى المقدسة



وفى نهاية الزيارة قدم عبد الموجود هدية تذكارية للحاجة روحية وهى كتاب الله الحكيم وسجادة صلاة متمنيا لها رحلة حج موفقة.



وتعد الحاجة روحية ٩١ عاما أكبر حجيج التضامن الاجتماعى لموسم الحج الحالى وهى ام لخمسة أبناء من محافظة الإسكندرية و يرافقها فى رحلة الحج ابنها.