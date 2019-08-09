المحمدى دون تغيير وتريزيجيه برقم جديد فى أستون فيلا .. تفاصيل

كشفت تقارير إنجليزية عن تغيير رقم محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر الوطنى والمنتقل حديثا إلى نادى أستون فيلا لدى الإعلان عن قائمة الفريق النهائية للموسم الكروي الجديد.



كان نجم منتخب الفراعنة الكبار انتقل إلى صفوف نادى آستون فيلا الإنجليزى قادما من نادى قاسم باشا التركي نظير مبلغ مالى تخطى حاجز الـ 8 ملايين جنيه إسترليني.



وذكرت التقارير أنه تم تغيير الرقم المقرر أن يرتديه محمود حسن تريزيجيه فى الموسم الجديد بدورى البريميرليج الإنجليزى من 25 إلى 17.



وأكدت التقارير على أن أحمد المحمدي لاعب فريق أستون فيلا تم الإبقاء على الرقم الذى يرتديه من موسمين وهو 27 دون أى تغيير.



