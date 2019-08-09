توزيع شهادات وجوائز في حفل مسابقة صلاة الفجر بمسجد السروجي بالمحلة.. صور

وزعت جوائز عينية وشهادات تقدير على العشرات من الأطفال والشباب اليوم فى مسابقة "صلاة الفجر" التى دشنت بمسجد السروجي عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة فى إطار حرص القائمين من الأئمة والدعاة بذات المسجد التابع لإدارة الأوقاف بمدينة المحلة بمحافظة الغربية على تشجيع وحث الشباب خلال فترة الأجازة الصيفية.



جاء ذلك بحضور عدد من أهالي وأسر وعائلات الأطفال والصبية لمتابعة توزيع الجزائر والشهادات العينية فى ظل أجواء من الفرحة والبهجة على وجوه أبنائهم بحضور كل من الشيخ حسني دره صاحب مبادرة المسابقة ولفيف من مشايخ وأئمة الأوقاف وعدد من رواد المسجد.



وأعلن محمد حسني نجل صاحب مبادرة المسابقة أن تلك المسابقة دشنت للفئات شبابية محددة فى المرحلة ما بين "6-17 " سنة لكافة الأطفال والشباب فى إطار حثهم خلال الأجازة الصيفية على أهمية الالتزام فى أداء صلاة الفجر وحفظ القرآن الكريم طول مرحلة زمنية تصل إلى 40 يوما متواصلة.



وأشار"حسني " إلى أن كافة مشايخ وأئمة المسجد يحثون كافة رواد المسجد على ضرورة الالتزام بمبادئ الدين الوسط وتفعيل سنه سيدنا محمد خاتم المرسلين لنشر مبادىء المحبة والاستقرار النفسي لدى كافة الفئات الشبابية.

