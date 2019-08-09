ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم لليد للناشئين 2019.. مدرب منتخب مصر: سنصل إلى أبعد نقطة في البطولة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:49 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أعرب مجدي ابو المجد المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2000 عن سعادته بالتأهل لدور الـ 16 من بطولة العالم بعد الفوز علي تايوان بنتيجة 36-24 في دور المجموعات في كأس العالم لليد للناشئين 2019 .

وأكد أبو المجد في تصريحاته بعد المباراة أنهم سيحاولون بكل قوة للوصول إلى أبعد نقطة في كاس العالم لليد للناشئين 2019 وإسعاد الجماهير المصرية العاشقة لتحقيق مركز يليق بمنتخبنا .

كاس العالم لليد للناشئين 2019 وأضاف : بعد تكريم الرئيس السيسي لمنتخب مصر للناشئين أصر اللاعبون على تحقيق أفضل مركز في البطولة العالمية نتيجة لما يسببه التكريم من دافع معنوي قوي لهم قبل خوض المباريات .

وكان منتخب مصر حقق الفوز في أول لقاءاته على السويد بنتيجة 32 / 29 الثلاثاء، وخسر اللقاء الثاني أمام فرنسا يوم الأربعاء الماضي بنتيجة 28/24 ، وحقق اليوم فوزا على منافسة تايوان بنتيجة 36- 24.

ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلًا من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

ترشيحاتنا

اهم اخبار اليوم.. حقيقة بيع وسط البلد.. الداخلية تستعد للعيد.. تفاصيل مثيرة بحادث معهد الأورام.. مصر تتخطى تايوان بمونديال اليد

وظائف خالية في المدارس المصرية اليابانية.. اعرف التفاصيل الآن

بـ بطانة قصيرة.. إليسا تتألق فى إحدى الحفلات الغنائية

تعرف على مواعيد مباريات ليفربول خلال أغسطس

بث مباشر .. مباراة ليفربول ونوريتش فى افتتاح الدوري الإنجليزي

مقتل إبراهيم نور الدين شقيق زعيم ميليشيا الحوثي باليمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبخات سهلة وسريعة للغداء بالصور .. 5 أكلات أبرزها سندوتشات كبدة وجبنة قريش بالطحينة وبيتزا بزبدة السودانى

قبلة على الرقبة.. أسما شريف منير تنشر صورة جديدة مع والدها

بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز