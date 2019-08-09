كأس العالم لليد للناشئين 2019.. مدرب منتخب مصر: سنصل إلى أبعد نقطة في البطولة

أعرب مجدي ابو المجد المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2000 عن سعادته بالتأهل لدور الـ 16 من بطولة العالم بعد الفوز علي تايوان بنتيجة 36-24 في دور المجموعات في كأس العالم لليد للناشئين 2019 .



وأكد أبو المجد في تصريحاته بعد المباراة أنهم سيحاولون بكل قوة للوصول إلى أبعد نقطة في كاس العالم لليد للناشئين 2019 وإسعاد الجماهير المصرية العاشقة لتحقيق مركز يليق بمنتخبنا .



كاس العالم لليد للناشئين 2019 وأضاف : بعد تكريم الرئيس السيسي لمنتخب مصر للناشئين أصر اللاعبون على تحقيق أفضل مركز في البطولة العالمية نتيجة لما يسببه التكريم من دافع معنوي قوي لهم قبل خوض المباريات .



وكان منتخب مصر حقق الفوز في أول لقاءاته على السويد بنتيجة 32 / 29 الثلاثاء، وخسر اللقاء الثاني أمام فرنسا يوم الأربعاء الماضي بنتيجة 28/24 ، وحقق اليوم فوزا على منافسة تايوان بنتيجة 36- 24.



ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلًا من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.



وتضم قائمة منتخب مصر كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.