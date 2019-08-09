تيشرتات تحمل صورة فرج العمري.. لفتة إنسانية لـ بطلات التايكوندو تنال احترام العالم

لفتة إنسانية رائعة قدمتها بطلات مصر في التايكوندو عندما ظهرن في المعسكر الدولي العالمي المقام في صربيا مرتديات تيشرتات بيضاء تحمل صورة بطل العالم ورئيس الاتحاد السابق فرج العمري دعما له في كفاحه العظيم ضد المرض.



التيشيرت الذي تم تصميمه ودعمه من خلال الشركة الراعية لاتحاد التايكوندو روابط الرياضية وبالتنسيق مع رئيس الاتحاد الحالي الكابتن عمرو سليم الذي رحب بالفكرة لدعم نضال بطل عظيم قدم الكثير للرياضة المصرية عامة والتايكوندو بشكل خاص، التيشيرت تحمل صور البطل فرج العمري وهاشتاج مقاتل كالعادة والذي دشنته روابط الرياضية ليكون رمزا لحملة دعم هذا البطل في كفاحه ضد المرض.



ويتدرب الثلاثي المصري في الوقت الحالى بصيربيا في معسكر مغلق مع اقوي لاعبي العالم في مختلف المراحل العمرية، وقد أبدى جميع المشاركين في المعسكر إعجابهم ودعمهم للفكرة، يأتي المعسكر ضمن الخطه الموضوعه لهم من الاتحاد المصري وروابط الرياضيه من اجل الاستعداد لدورة الالعاب الافريقية علي نفقه الراعي الرسمي لفريق الفراعنه الأوليمبي البنك الاهلي المصري



واكدت شركة روابط الوكيل الحصرى للاعبات ان اطلاق هشتاج مقاتل كالعاده اقل مايمكن تقديمه لبطل من ابطال مصر والعالم في اللعبة ورئيس الاتحاد المصرى السابق والذي تخرج من تحت يديه العديد من ابطال مصر والعالم.