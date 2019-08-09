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برلمان

برلماني: واعظات مصر خطفن الأضواء في موسم الحج

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:03 م
موسم الحج
موسم الحج
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أشاد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية باهتمام وزارة الأوقاف بعمل الواعظات في المجال الدعوى وإيفاد أول وفد من واعظات الأوقاف للمشاركة في موسم الحج الحالي.

ووجه أبو جاد تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه المبادرة غير المسبوقة، والتي تتم ولأول مرة في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نرى هذا الاهتمام والحرص من جميع مؤسسات الدولة بمشاركة المرأة المصرية حتى في مجال الدعوة والوعظ داخل المساجد والمراكز الإسلامية وفي موسم الحج.

​كما أكد أن واعظات الأوقاف خطفن الأضواء على مستوى العالم، خاصة أن نساء العالم كن يتوجهن لواعظات الأوقاف للمشورة وأخذ الفتاوى منهن فيما يتعلق بمناسك الحج.

​وأضاف النائب حسين أبو جاد: لقد شاهدت ذلك وأنا أستعد حاليا لأداء مناسك الحج داخل الأراضي المقدسة، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرة المرأة المصرية داخل وزارة الأوقاف بفضل الفكر المستنير للدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على اقتحام الكتلة السكانية ومواجهة أزمة الأمية داخل المجتمع المصري بفكر مستنير، ولا سيما بعد نجاحهن المبهر المشرف في أداء دورهن بكل كفاءة ومهنية في موسم الحج ، مطالبا من وزير الأوقاف تكريمهن التكريم اللائق بهن.

وتابع النائب:" الدكتور/ محمد مختار جمعة يستحق بكل جدارة أن يحصل على لقب " رجل وإمام التجديد الديني " لأنه نجح بكل كفاءة واقتدار في أقتحام جميع المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع وبما يتمشى ويتواكب مع جميع المستجدات داخل المجتمع المصري والعالمي

وأكد علي ضرورة دعم جهود وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور/ محمد مختار جمعة خاصة، لافتًا الي أنه لديه القدرة والكفاءة على القيام بدوره على أكمل وجه، فضلا عن أهتمامه بالقضايا المعاصرة والمتجددة ويعطي المرأة حقها الكامل في المشاركة في العمل بالمجال الدعوي.

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