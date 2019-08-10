رأس البر تتزين لـ استقبال روادها فى عيد الأضحى.. تجهيز الشواطئ ووضع اللوحات الإرشادية.. ونشر 140 رجل إنقاذ لحماية المواطنين.. صور

رأس البر تستقبل المصطافين خلال إجازة عيد الأضحى

اللسان والنيل والجربي أشهر المزارات برأس البر

السلفي والمراكب النيلية أشهر طقوس المصطافين برأس البر

منطقة اللسان

فندق اشتايجنبرجر

فنار رأس البر باللسان

"سيلفي اللسان"

مسرح اللسان

شارع النيل

منطقة الجربي

قبل ساعات من استقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك، تأهبت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لاستقبال العيد، بإعلان حالة الطوارئ بمختلف أنحاء المصيف، حيث تم تجهيز جميع الشواطئ ووضع اللوحات الإرشادية ونشر 140 رجل إنقاذ على شواطئ رأس البر.كما تم رفع جميع الإشغالات من شارع النيل ومن الشوارع الرئيسية بالمصيف وبمنطقة الشواطئ ومنطقة الكافيهات بشارع اللسان تيسيرا على المواطنين وللاستمتاع بالتنزه.وتعد رأس البر من اشهر المصايف على مستوى الجمهورية لها طبيعتها الخاصة ولها عشاقها، وبها الكثير من الأماكن والمزارات التى يحرص رواد المصيف على زيارتها والتنزه بها.وهي مدينة مصرية تتبع محافظة دمياط، ويتسم مناخها باعتدال الجو وجفافه، فيما يمتاز تخطيطها العمراني بالأناقة والتنظيم، فضلًا عن كثرة الحدائق والأشجار.اشتهر المصيف قديما بأنه مصيف الطبقة الأرستقراطية، فكان يتردد عليه كبار عليه القوم والفنانين، ومع مرور الوقت أصبح مصيف الطبقة الوسطى من المصريين، نتيجة لأسعار الإقامة به، والتي كانت متاحة لهذه الطبقة، بجانب وجود عدد من المزارات الهامة في المدينة، من أهمها منطقة اللسان، وفنار رأس البر بمنطقة اللسان التي شيدت عند شاطئ البحر المتوسط لترشد السفن ليلًا، خاصة بعد أن شهدت المنطقة المحيطة باللسان تطويرا جذريا، جعلها مزارًا مهمًا، وأيضا منطقة الجربي التي كانت تشهد قديمًا الاحتفالات بمولد سيدي الجربي، وكورنيش النيل.تعد من أرقي المناطق السياحية برأس البر، فهى مقصد الفقراء والأغنياء أيضا، ولا يمكن أن يأتى ضيف لمحافظة دمياط إلا ويتم اصطحابه من قبل المسئولين بدمياط إلى منطقة اللسان لزيارتها.وتعد منطقة اللسان السياحية بمدينة رأس البر المصيف التاريخى لأهالى المحافظة ومعظم محافظات الجمهورية، فهى حجر الزاوية بالمدينة، وتقع على ساحل البحر المتوسط عند نقطة التقاء فرع النيل بالبحر، حيث يتوافد عليها كل رواد المدينة لمشاهدة لحظات الغروب، حيث تغطس الشمس فى مياه البحر لحظة ظهور القمر فى كبد السماء.فتلك المنطقة المتميزة من أرض مصر التى تجسدت فيها عظمة الخالق عز وجل فى التقاء البحر المتوسط بنهر النيل العظيم كما ذكر فى كتابه الحكيم "مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان".واللسان هو عبارة عن ممشى سياحى أقيم على الساحل الشمالى الشرقى للمصيف، مدعما بحواجز لوقاية الساحل من التآكل، وهى ملتقى لرواد المصيف فى أوقات الغروب.وقد شهدت المنطقة فى الآونة الأخيرة تطويرا كبيرا لتصبح منطقة خدمات وتحويلها إلى منطقة جذب سياحى، حيث تم إنشاء حوالى 23 محلا تجاريا فى الدور السفلى تحت الممشى و7 كافيتريات مساحة كل واحدة حوالى 100م على النيل.كما تم إنشاء مسرح متدرج فى الجهة اليمنى من اللسان لتقديم العروض الفنية، وكذلك تم تنفيذ مشروع للصوت والضوء يحكى نبذة عن تاريخ دمياط ومدينة رأس البر ورحلة النهر حتى التقائه بالبحر فى منطقة اللسان.تم افتتاحه الشهر الماضى، وهو أهم ما يميز منطقة اللسان وتديره إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة الفنادق شتايجنبرجر وفقا للمعايير والتصمميات العالمية يعد أول فندق ٥ نجوم فى الدلتا سيضع رأس البر والمحافظة بأكملها على خريطة السياحة العالمية.وهو عبارة عن خمسة أدوار ويضم ١٤٢ غرفة تطل على كورنيش النيل والبحر و١٥ جناحا و٤ قاعات، منها ٢ قاعات احتفالات ومؤتمرات كبرى و٢ قاعة للاجتماعات، كما يضم ناديا صحيا كاملا ومنطقة شاطئية تشمل ٢ حمام سباحة للأطفال والكبار ومطاعم وكافيتريات ومنطقة خاصة بالأطفال، ويحتوى الدور الأخير على مطعم بواجهة تطل على شاطئ النيل والبحر.شهد فنار رأس البر أعمال تطوير وتجديد ليظل شاهدا على جمال الطبيعة وروعة المكان المحيط به، ويعد من أهم المزارات السياحية بمنطقة اللسان ويجذب جميع رواد المصيف.وفي عام ٢٠٠٥، تمت إعادة بناء وإنشاء الفنار بالحجر والرخام والجرانيت، حيث يبلغ عرضه من أسفل حوالي ٥ أمتار، وارتفاعه حوالي ٢٠ مترا، واحتفظ باللون الأخضر في الجزء الأعلى منه، وتعد هذه هى المرة الأولى لتطوير الفنار من الخارج فقط منذ إنشائه.ويرجع تاريخ هذا الفنار إلى عام ١٩٣٨ عندما أقامت مصلحة الموانئ والمنائر رصيفًا من الأسمنت المسلح "اللسان" بطول ٢٥٠ مترا وعرض مترين ونصف المتر لوقاية الساحل من التآكل، وتم إنشاء الفنار من الحجارة ووُضع أعلاه مصباح لهداية السفن العائدة من رحلة الصيد ودخولها إلى بوغاز عزبة البرج.ثم أصبح متراسًا حديديًا تم طلاؤه باللون الأخضر، ومماثل لذلك فنار آخر باللون الأحمر الموجود على الجهة الأخرى في مدخل عزبة البرج ويقومان معًا بهداية السفن لدخول البوغازدون وعدم الاصطدام بالأحجار.لا يمكن أن يأتى زائر لرأس البر دون أن يذهب إلى منطقة اللسان والتقاط الصور التذكارية في كل منطقة باللسان سواء بالقرب من الصخور وامتزاجها بالمياه أو أمام الفنار أو عند المسرح الرومانى باللسان، وكذلك الوزراء والمسئولون يفضلون زيارة منطقة اللسان والتقاط الصور بها، وكذلك العرائس يفضلن قضاء وقتا بمنطقة اللسان وأغلب العرائس يأتين للسان بفساتين الأفراح لالتقاط الصور والسيلفي.وهو مسرح أشبه بالمسرح الرومانى، تم إنشاؤه بمنطقة اللسان لإقامة الحفلات الثقافية والغنائية والمعارض الرسمية بالمحافظة بالمسرح، وكذلك إقامة بعض الحفلات التابعه لقصور الثقافة والشباب والرياضة والتى تتبناها المحافظة.ويتردد عليه رواد منطقة اللسان لالتقاط الصور التذكاريه به، وكذلك بعض الشباب لإقامة بعض حفلات السمر به.يطلق عليه الشارع التجارى بالمصيف نظرا لوجود الكثير من المحلات التجارية والمطاعم بطول الشارع، وكذلك وجود عدد من الكافيهات الشهيرة.لا يمكن أن يأتى مصطاف لرأس البر بدون أن يتجول بمنطقة النيل ويتنزه بالشارع ويقوم بشراء بعض المستلزمات من المحال التجارية به.يطلق عليها منطقة النوادى وبها الكثير من النوادى، حيث حفلات الأفراح والتنزه أيضا والكافيهات المشهورة والتى تطل مباشرة على النيل وبها الكثير من المراكب النيلية التى تنظم بها الرحلات النيلية للأسر والأطفال.من جانبه، صرح اللواء عماد حمدى، رئيس مجلس مدينة رأس البر، بأنه تم عمل التجهيزات اللازمة وأعمال الارتقاء والتطوير بشوارع وميادين المدينة لاستقبال رواد المدينة خلال إجازة العيد، والذين قد يتعدى عددهم المليون مصطاف كما هو معتاد كل عام، وتم وضع اللوحات الإرشادية بجميع شوارع المدينة، بالإضافة إلى شاطئ البحر، والتنبيه على المواطنين بضرورة الالتزام بالإرشادات.وأضاف رئيس مجلس مدينة رأس البر أنه تم نشر رجال الإنقاذ بشواطئ رأس البر سيتم توزيع أكياس قمامة على الزائرين عند مدخل رأس البر وحثهم على الاهتمام بنظافة الشاطئ والشوارع.