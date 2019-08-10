للسيطرة على الأسواق.. برلماني يطالب بتوفير خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين

طالب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق أستعدادًا لحلول عيد الاضحى المبادرة لضمان عدم استغلال هذه المناسبة في المزايدة على المواطنين في أسعار السلع والمنتجات.



وأضاف "الفقي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الحكومة بدأت بالفعل في أعداد منافذ لبيع اللحوم بجميع المناطق لحلول عيد الأضحي المبارك بهدف دعم المواطن بهذه المناسبة الكريمة والقضاء على جشع التجار.



وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أن ماتقوم به الحكومة الآن سيكون له تأثير كبير في خلق المنافسة بين جميع التجار مما ينتج عنه انخفاض في أسعار اللحوم وغيرها من السلع.



وشدد النائب على ضرورة متابعة الأسواق فضلا عن توفير خط ساخن لاستقبال الشكاوى من المواطنين للسيطرة السريعة على أي ظاهرة شجع تهدد استقرار أسعار السلع في الأسواق.