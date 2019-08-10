ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

للسيطرة على الأسواق.. برلماني يطالب بتوفير خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:00 ص
الاسواق
الاسواق
حسن رضوان
طالب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق أستعدادًا لحلول عيد الاضحى المبادرة لضمان عدم استغلال هذه المناسبة في المزايدة على المواطنين في أسعار السلع والمنتجات.

وأضاف "الفقي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الحكومة بدأت بالفعل في أعداد منافذ لبيع اللحوم بجميع المناطق لحلول عيد الأضحي المبارك بهدف دعم المواطن بهذه المناسبة الكريمة والقضاء على جشع التجار.

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أن ماتقوم به الحكومة الآن سيكون له تأثير كبير في خلق المنافسة بين جميع التجار مما ينتج عنه انخفاض في أسعار اللحوم وغيرها من السلع.

وشدد النائب على ضرورة متابعة الأسواق فضلا عن توفير خط ساخن لاستقبال الشكاوى من المواطنين للسيطرة السريعة على أي ظاهرة شجع تهدد استقرار أسعار السلع في الأسواق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني يطالب بمراقبة الأسواق استعدادًا لحلول عيد الأضحي

للقضاء على جشع التجار.. برلماني يطالب بزيادة منافذ بيع اللحوم بجميع المحافظات

خصم 20%.. التموين تعلن عن خفض أسعار لحوم عيد الأضحى.. وبرلمانيون: ورقة رابحة لدعم المواطن.. تساهم في القضاء على جشع التجار

ترشيحاتنا

موعد صلاة عيد الاضحى المبارك .. و تكبيرات العيد كاملة

تفاصيل اتصال ولي عهد أبو ظبي بالملك سلمان

انجى المقدم وأمينة خليل.. رسائل نجوم الفن إلى جينيفر لوبيز فى عيد ميلادها.. فيدو

52 صورة من عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب بـ الشيخ زايد

ياسمين عبد العزيز تروى كواليس خناقتها مع منى زكى ورد فعل السقا

بقيادة محمد صلاح .. ليفربول يفتتح الدوري الإنجليزي برباعية في شباك نورويتش سيتي ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر والأخضر والأبيض.. جينيفر لوبيز بملابس مثيرة فى حفلها بـالعلمين.. صور

تسريحات الشعر الطويل للعيد.. صور

من غير بطانة.. جينيفر لوبيز في حفل عالمي بالساحل الشمالي