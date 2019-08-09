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الترحيل في انتظاره.. توقيف مصري تزعم عصابة للسطو على الأطفال في إيطاليا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:17 م
الشرطة الإيطالية
الشرطة الإيطالية
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "لاتينا كوتيديانو" الإيطالية، أن أفرادًا من الشرطة الإيطالية أوقفوا مراهقًا مصريًا يبلغ 19 عامًا بصحبة فتاة تبلغ 15 عامًا، بينما كان واقفًا يراقب السيارات المتوقفة بالقرب من محطة قطارات سيستيرنا بمقاطعة لاتينا الإيطالية.

وأوضحت الصحيفة أن تحريات الشرطة الإيطالية أثبتت أن المراهق المصري ورغم حداثة سنه تورط في عدة جرائم سرقة بين محطات القطارات.

وأضافت الصحيفة أن المراهق يتزعم عصابة من حديثي السن الذين يروعون المراهقين والأطفال قرب محطات القطارات ومراكز التسوق في مدينتي سيستيرنا وأبريليا، بغرض سرقة أجهزة الهواتف والحواسب اللوحية التي بحوزتهم.

وأحالت شرطة مدينة سيستيرنا الفتى إلى مكتب حاكم مقاطعة لاتينا، الذي أحاله بدوره إلى مركز بونتي جاليريا، تمهيدًا لإنهاء إجراءات ترحيله خارج البلاد.

أما الفتاة التي كانت بصحبة المراهق المصري فتم تحويلها للاحتجاز في دار لرعاية الأحداث.

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