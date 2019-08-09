حسين زكى: جيل الناشئين في مصر سيحقق ألقابا عدة في كرة اليد

أعرب حسين زكى المدرب المساعد لمنتخب مصر للناشئين لكرة اليد عن سعادته بالفوز على منافسه تايوان بنتيجة 36-25 وضمان التأهل إلى دور ال16 من البطولة العالمية.



وأضاف زكي في تصريحاته عقب المباراة : نحاول برفقة لاعبي منتخب مصر الوصول الى المباراة النهائية وتحقيق انجاز بأسم مصر في المحافل الدولية، مضيفا:"احاول بكل قوتي نقل خبراتي في الملاعب العالمية الي اللاعبين المصريين لتحقيقهم إنجاز للمنتخب ووصولهم إلى الدوريات العالمية وخوض تجارب في ملاعب أوروبا".



واختتم زكي تصريحاته قائلا : نتمنى تحقيق انجاز في البطولة والجيل الحالي سيصل إلى ألقاب عدة بفضل مميزاته من القوة الفنية والبدنية ونحاول نعطيهم خبراتنا للخروج وتحقيق إنجازات قوية.