إمبراطورة اليابان السابقة ميتشيكو تجري جراحة سرطان الثدي

قالت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري اليوم الجمعة إن إمبراطورة اليابان السابقة ميتشيكو ستخضع لجراحة ربما في سبتمبر المقبل بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في مرحلته المبكرة.



وقال متحدث باسم الوكالة إن فحصا بالموجات فوق الصوتية أجري ضمن فحوص في الشهر الماضي كشف عن ورم في الثدي الأيسر للإمبراطورة وإن مزيدا من الفحوص أدى إلى تشخيص المرض هذا الشهر.



وأضاف أن الوكالة تتخذ ترتيبات لإجراء الجراحة التي يمكن أن تجرى في سبتمبر أو بعده.



وستخلد ميتشيكو للراحة هذا الشهر حتى لا تتعرض للإرهاق. وقال المتحدث إنه لم تكن هناك أشياء غير عادية في فحص للثدي أجري قبل نحو عام خلال سلسلة من الفحوص الطبية الاعتيادية.



وتنازل الإمبراطور السابق أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو عن العرش في أبريل بعد ثلاثة عقود من اعتلائه.



وتنازل أكيهيتو (85 عاما) الذي كان قد عولج من سرطان البروستاتا وأجرى جراحة في القلب لابنه ناروهيتو.