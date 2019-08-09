بروتوكول تعاون بين مستشفى كوم الشقافة وقسم الصدرية بطب الإسكندرية

وقعت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، ممثلة عن مستشفى صدر كوم الشقافة، بروتوكول تعاون مع قسم الامراض الصدرية بكلية الطب جامعة الإسكندرية.



وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن البروتوكول يتضمن التعاقد على قيام أحد أساتذة قسم الأمراض الصدرية بزيارة أسبوعية للمستشفى للإشراف الطبي على أقسام المستشفى المختلفة وتدريب الأطباء.



وأضاف وكيل الوزارة في تصريحات صحفية اليوم، أن البروتوكول تضمن أيضا تكليف الأطباء طلاب الدراسات العليا بقسم الأمراض الصدرية بنوباتجيات بمستشفى صدر كوم الشقافة بغرض تدريبهم علاوة على سد العجز فى الأطباء المقيمين بالمستشفى.



ووقع على البروتوكول عن قسم الأمراض الصدرية رئيس القسم الدكتور أحمد يوسف، وعن مستشفى صدر كوم الشقافة الدكتور النادى يوسف، مدير المستشفى.