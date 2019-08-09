للمرة الثانية خلال أسبوع.. انفجارات تهز مستودع ذخيرة في سيبيريا

نقلت وكالة تاس للأنباء عن أطباء قولهم إن سلسلة انفجارات هزت مستودع ذخيرة في سيبيريا شمال روسيا للمرة الثانية خلال أسبوع اليوم الجمعة مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص.



وقالت الوكالة إن حريقا اندلع في أعقاب الانفجارات في الموقع بمنطقة كراسنويارسك.



وأدت انفجارات في نفس الموقع يوم الاثنين إلى مقتل شخص وإصابة 13 مما دفع السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص من المناطق المجاورة.

