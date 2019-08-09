وفد من كنيسة المطرانية يزور خريجي أزهر المنيا للتهنئة بعيد الاضحى

زار وفد من كنيسة المطرانية بملوى، معهد ملوي الابتدائي الجديد لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، لفرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.



ضم الوفد الأنبا ديمتريوس راعي كنيسة المطرانية بملوي وديري أبو فانا والبتول، والقس بستافروس نائب المطرانية، ورأفت ميخائيل، ومجدي لمعي بالعلاقات العامة للمطرانية.



وكان في استقبال الوفد داود لطفي حافظ عميد كلية البنات جامعة الأزهر فرع المنيا عضو مجلس الإدارة،الشيخ عصام حسونة مدير إدارة ملوي التعليمية الأزهرية عضو المنظمة، والوفد المرافق له من موجهي الإدارة التعليمية، الشيخ نصرالدين محمد عضو مجلس المنظمة، وجمال محمد الإعلامي بقناة الصعيد، والأستاذ أحمد نوح الأمين العام لفرع المنظمة.



وقال أحمد نوح الأمين العام لمنظمة خريجي الأزهر بالمنيا ان هذه الزيارة تدل علي المشاعر الطيبه وأن شعب مصر في رباط دائم إلي يوم القيامة، مؤكدا للعالم أجمع أن مصرنا الحبيبة هي أرض السلام والأمان، وأن شعبها نسيج واحد.



وأشار نوح إلى أن الجميع مسلم ومسيحي لديهم نفس الروح في الإنتماء للوطن، نابذين للعنف بكل أشكاله والتطرف، وأن الإسلام، والمسيحية رسالة السماء للأرض، وأن مصرنا الحبيبة في التوراة والإنجيل والقرآن الكريم.

