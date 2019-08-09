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رياضة

مدرب توتنهام يكشف حقيقة عرض ريال مدريد لـ ضم ايركسن

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:39 م
ماوريسيو بوكيتينو
ماوريسيو بوكيتينو
عبدالله هشام
أكد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي توتنهام انه لن يتدخل حول إمكانية رحيل لاعب الفريق كريستيان ايركسن الي فريق ريال مدريد .

وأكمل بوكيتينو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أستون فيلا في افتتاحية بطولة الدوري : لن أتدخل في أمور شخصية انها شائعات لا أساس لها من الصحة ولم يصل النادي عرض رسمي من إسبانيا حتى الآن .

وأوضح : سعيد باللاعبين الجدد لما سيقدموه للفريق بجانب القائمة القوية المتواجدة خضنا فترة انتقالات صيفية قوية وستساهم في تعزيز امكانياتنا وتحقيق الألقاب في الموسم الجديد .

وأوضح : بداية بطولة الدوري الجديد على ملعبنا بمواجهة استون فيلا شئ رائع وعلينا أن نكون مستعدين لموسم قوي ومثير ونعمل لتحقيق الفوز باللقب .

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