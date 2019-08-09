مدرب توتنهام يكشف حقيقة عرض ريال مدريد لـ ضم ايركسن

أكد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي توتنهام انه لن يتدخل حول إمكانية رحيل لاعب الفريق كريستيان ايركسن الي فريق ريال مدريد .



وأكمل بوكيتينو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أستون فيلا في افتتاحية بطولة الدوري : لن أتدخل في أمور شخصية انها شائعات لا أساس لها من الصحة ولم يصل النادي عرض رسمي من إسبانيا حتى الآن .



وأوضح : سعيد باللاعبين الجدد لما سيقدموه للفريق بجانب القائمة القوية المتواجدة خضنا فترة انتقالات صيفية قوية وستساهم في تعزيز امكانياتنا وتحقيق الألقاب في الموسم الجديد .



وأوضح : بداية بطولة الدوري الجديد على ملعبنا بمواجهة استون فيلا شئ رائع وعلينا أن نكون مستعدين لموسم قوي ومثير ونعمل لتحقيق الفوز باللقب .