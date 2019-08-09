عيد الاضحى 2019 .. شاهد.. صدى البلد داخل محطة توزيع أضاحي وزارة الزراعة

بمناسبة عيد الاضحى 2019 طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حوالي 3000 رأس من العجول والخراف البلدية كأضاحي، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة.



وتم تحديد سعر موحد الأضاحي هذا العام كالتالي: "العجول البقري بسعر 52 جنيها للكيلو القائم، والعجول الجاموسي بسعر 42 جنيها للكيلو القائم، والأغنام والماعز بسعر 60 جنيها للكيلو القائم".



وزار صدى البلد محطة تربية العجول التابعة لوزارة الزراعة بالقناطر الخيرية لرصد تلك العجول، وطرق تربيتها، وكل ما يخص الأضحية بداية من التعامل معها لمواصفتها وصفاتها وصالحيتها للتضحية.



من جانبه، أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، والمتحدث الرسمي للوزارة، ان الوزارة طرحت كميات من الأضاحي هذا العام فى جميع محافظات الجمهورية من اجل مساعدة المواطنين من خلال الإصلاح الزراعى وقطاع الإنتاج.



وأضاف أن الهدف من طرحها لتوفير لحوم الأضاحي بأسعار مناسبة للقضاء على غلاء الأسعار.

