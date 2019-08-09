ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عيد الاضحى 2019 .. شاهد.. صدى البلد داخل محطة توزيع أضاحي وزارة الزراعة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:32 م
أضاحي العيد
أضاحي العيد
جمال صلاح الدين
بمناسبة عيد الاضحى 2019 طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حوالي 3000 رأس من العجول والخراف البلدية كأضاحي، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتم تحديد سعر موحد الأضاحي هذا العام كالتالي: "العجول البقري بسعر 52 جنيها للكيلو القائم، والعجول الجاموسي بسعر 42 جنيها للكيلو القائم، والأغنام والماعز بسعر 60 جنيها للكيلو القائم".

وزار صدى البلد محطة تربية العجول التابعة لوزارة الزراعة بالقناطر الخيرية لرصد تلك العجول، وطرق تربيتها، وكل ما يخص الأضحية بداية من التعامل معها لمواصفتها وصفاتها وصالحيتها للتضحية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، والمتحدث الرسمي للوزارة، ان الوزارة طرحت كميات من الأضاحي هذا العام فى جميع محافظات الجمهورية من اجل مساعدة المواطنين من خلال الإصلاح الزراعى وقطاع الإنتاج.

وأضاف أن الهدف من طرحها لتوفير لحوم الأضاحي بأسعار مناسبة للقضاء على غلاء الأسعار.

ترشيحاتنا

وزير البترول الأسبق: الناتج القومي للدول العربية 2.5 تريليون دولار في العام

MSC GULSUN.. أكبر سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس

بـ لوك جديد .. منة فضالي تفاجئ متابعيها في أحداث إطلالة

إدارة الزمالك تصرف جزءا من مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي

شاهد.. كهربا في أحدث ظهور بتدريبات أفيس البرتغالي

نضافة العيد.. مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ 8 أثناء تنظيف الشرفة بالإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينوا سيارة الإسعاف.. مسعفو الدقهلية يودعون زميلهم بعد مصرعه خلال العمل..صور

طبخات سهلة وسريعة للغداء بالصور .. 5 أكلات أبرزها سندوتشات كبدة وجبنة قريش بالطحينة وبيتزا بزبدة السودانى

قبلة على الرقبة.. أسما شريف منير تنشر صورة جديدة مع والدها