وزير سعودي: الإخوان أبعد الناس عن الإسلام

أكد وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية عبد اللطيف آل شيخ أن جميع الدعاة في حملات الحجاج لهذا العام تشرف عليهم الوزارة بشكل مباشر، مشيرا إلى الالتزام بالمنهج الوسطي المعتدل.



وقال آل شيخ إن جماعة الإخوان شر من وطئ الأرض وهم وراء كل جريمة وأبعد الناس عن الإسلام مبدأ وعقيدة وأخلاقا وتصرفا، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.



وأشار إلى أن الاخوان قتلوا المسلمين ودمروا بلادهم وأن الجماعة الإرهابية تمثل الوجه القبيح للجماعات المفسدة.



في سياق آخر، أوضح الوزير أن رفع مكبرات الصوت في مخيمات الحجاج يتنافى مع السكينة المطلوبة في الحج.