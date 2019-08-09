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رياضة

رسميا توتنهام يجدد تعاقده مع لوكاس مورا حتى 2024

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:12 م
صدى البلد
عبدالله هشام
نجح مجلس إدارة نادي توتنهام في تجديد التعاقد مع لوكاس مورا ليستمر مع الفريق الأول حتى سنة 2024 .

وقال مورا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي على الانترنت : اريد تحقيق المزيد من الانجازات لهذا النادي ومهمتي إسعاد الجماهير وتقديم أفضل أداء على ارض الملعب واتمنى ان استمر لوقت طويل بن جدرانه .

وأضاف : هناك عدد كبير من اللاعبين المميزين الذين انضموا إلى النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية جعلتني مقتنعا اننا سنحقق نجاح باهرا الموسم القادم .

واختتم لوكاس مورا تصريحاته قائلا : نحن اقوي وافضل فريق في الوقت الحالي بإمكاننا التتويج بلقب الكأس والفوز بالعديد من البطولات الأخرى.

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