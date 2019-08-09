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مصطفى بكري يشيد بدور أجهزة الأمن في الوصول للمتورطين بـ حادث معهد الأورام

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:33 م
الإعلامي مصطفي بكري
الإعلامي مصطفي بكري
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن حادث معهد الأورام الأليم بمنطقة المنيل، لم يكن حادثا عاديا، حيث تمكن رجال الأمن من تحديد كل المسئولين عن ذلك الحادث الإرهابي الأليم.

وتابع مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن المعلومات الدقيقة التي وصلت لها أجهزة الأمن، حيث أشارت تلك المعلومات لوجود خلايا إرهابية متورط في ذلك الحادث الإرهابي الأليم.

واستنكر الإعلامي مصطفى بكري، قطع بريطانيا الخطوط الجوية مع مصر لمدة أسبوع قبل ذلك الحادث بفترة بسيطة، لافتا إلي أن بريطانيا لم تعلم في وقت سابق عن سبب قطع الخطوط الجوية، معللين ذلك بالحفاظ علي سلامة مواطنيها.

وكشفت وزارة الداخلية عن هوية الإرهابي، وأكدت أنه عضو حركة حسم الارهابية ويدعى عبد الرحمن خالد محمود وهو منفذ حادث معهد الأورام.

وأكدت وزارة الداخلية أن عملية الفحص والتتبع لخط سير السيارة المنفذة لحادث التفجير تواصلت، وأضافت الداخلية أنه تم تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية واستئذان النيابة لضبطهم.

وكشفت الداخلية عن مصرع 8 عناصر من خلية حسم الإرهابية بعد اختبائه فى وكرين بالفيوم و الشروق، وتمت مداهمة الوكر الثاني فى الشروق وأسفر عن مصرع 7 من العناصر الإرهابية وبحوزتهم اسلحة، وتمت مطابقة البصمة الوراثية للأشلاء المجمعة من مكان الحادث مع أفراد أسرهم.

يذكر أن معهد الأورام تعرض لخسائر مادية جراء تأثره بحادث انفجار سيارة اصطدمت بعدة سيارات أودت بحياة عدد من الشهداء المصريين ووقوع إصابات عديدة.

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