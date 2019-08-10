جامعه حلوان في اسبوع.. 29 مشروعا ضمن الخطة الاستراتيجية.. ماجد نجم يتابع الكشف الطبى لطلاب المرحلة الاولى والثانية

رئيس جامعة حلوان يتابع الكشف الطبي للطلاب الجدد

ضمن الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان.. توقيع عقود ٢٩ مشروعًا





تفقد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، مبنى رقم ٧ بالإدارة الطبية بالحرم الجامعي لمتابعة عملية إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد في العام الجامعي الجديد ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، للتأكد من توفير الراحة للطلاب وتقديم جميع التسهيلات لهم.





قال الدكتور ماجد نجم إن جامعة حلوان تسعى لتقديم خدمات مميزة للطلاب وتسهيل جميع الإجراءات، مشيرا إلى أن الهدف من الكشف الطبي هو ضمان سلامة وصحة الطلاب لتوفير سبل الرعاية الطبية لهم في ظل اهتمام قيادات الدولة بصحة الفرد والمواطن.





كما تابع رئيس جامعة حلوان جميع احتياجات ومتطلبات الطلاب وأمر بتلبيتها جميعا، في الوقت الذي قامت الجامعة بتفعيل خدمة حجز مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ على الموقع الإلكتروني للجامعة.





وقع الدكتور ماجد نجم عقود ٢٩ مشروعا، خلال الحفل الذي نظمته وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، وقام سيادته بتسليم عقود مشروعات الدورة الثالثة من الخطة الاستراتيجية للجامعة والمعتمدة من مجلس الجامعة لشهر يونيو ٢٠١٩ للعمداء الكليات ومديري المشروعات.





وقال الدكتور ماجد نجم إأن هذه المشروعات تهدف لتحقيق مخرجات حقيقية على أرض الواقع وتساهم في إنشاء كليات جديدة مثل فنون الموضة وعلوم التغذية، و أن تنفيذها يحقق مستقبلا مشرقا.





وأضاف أن تنفيذ هذه المشروعات من أولويات الجامعة لما لها من أهمية كبيرة في رفع تصنيف الجامعة محليا ودوليا، حيث تستمد الجامعة أهدافها من الخطة الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي، و التنمية المستدامة في ظل الرؤية القومية للبلاد، بجانب كونها أداة فعالة في تحقيق رؤية وأهداف الجامعة في التعامل مع المتغيرات الحالية والمستقبلية ومواجهة تحديات العملية التعليمية.





وتضمن الحفل عرضًا مميزًا لمشروعات الدورة الثالثة و فيلمًا قصيرًا عن مراحل عمل الدورة الثالثة من بداية اطلاقها وحتى توقيع وتسلم السادة العمداء ومديري المشروعات للعقود.





أقيم الحفل بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور جلال عبد الحميد مستشار رئيس الجامعة للجودة والتخطيط الاستراتيجي، الدكتور رضوان عبد الحميد مدير وحدة تطوير المشروعات، الدكتور محمود المسلاوي مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي، السادة وكلاء الكليات وأعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة والإداريين من جميع كليات الجامعة ومديري الكيانات الاسترتيجية والادارات المركزية، واختتم الحفل بالتقاط مجموعة من الصورة التذكارية.





والمشاريع التي تم توقيعها هي:

1-برنامج بكالوريوس الخدمة الاجتماعية باللغة الإنجليزية

لكلية الخدمة الاجتماعية.

2- مشروع تطوير البنية التحتية لكلية الخدمة الاجتماعية.

3- مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه والصرف الصحى وإنشاء محطة طلمبات لرفع مياه الشرب لكلية الهندسة بحلوان.

4- مشروع تأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية لورش اللحام والحدادة بقسم الهندسة الميكانيكية

5- مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة البنيه التحتية لبعض مدرجات كلية الهندسة بحلوان

6- مشروع بيئة تعليمية تدعم التطوير المستمر بكلية الفنون التطبيقية

7-مشروع تطوير البنية التحتية وتعزيز متطلبات الأمن والسلامة لدعم الفاعلية التعليمية بكلية الصيدلة.

8- إنشاء وتجهيز معمل اختبارات الخيوط والأقمشة بكلية الاقتصاد المنزلى.

9- تطوير البنية التحتية لمعامل قسم إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة.

10-تطوير معامل الكمبيوتر وتكنولوجيا الفئات الخاصة والانتاج الفوتوغرافي والتليفزيوني بكلية التربية.

11-إنشاء نظام تأمين ومراقبة بالكاميرات ومصعد كهربائي في الظهير الخلفي لكلية التربية.

12- مشروع إعداد لوائح ومقررات بكالوريوس التكنولوجيا )وفقا للإطار المرجعى للمجلس الأعلى للجامعات بكلية التعليم الصناعى

13- مشروع معمل تكنولوجيا ترشيد الطاقة.

14-مشروع إنشاء معمل معتمد لقياس الملوثات من عوادم و ضوضاء السيارات.

15- مشروع تطوير معمل علم النفس للتدريب وتقديم خدمات الدعم النفسي بكلية الآداب.

16- مشروع تطوير معمل قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب.

17-مشروع إنشاء معمل ترجمة فورية بقسم اللغة الإنجليزية.

18- مشروع تحديث وتطوير معامل التدريب والتقييم بالمحاكاة لقسم تمريض صحة الطفل بكلية التمريض.

19-إستكمال تأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية بكلية التمريض.

20- مشروع تطوير البنية التحتية لملاعب كلية التربية الرياضية البنات بالجزيرة.

21- مشروع تحديث وصيانة البنية التحتية لصالة الجمباز ورفع كفاءة التاهيل البيئى.

22- مشروع الميكنة المعلوماتية لكلية الفنون الجميلة.

23- مشروع إنشاء وحدة إنتاجية للمجسمات.

24- مشروع ٳنشاء و تجهيز مبنى وحدة الأبحاث الإكلينيكية بكلية الطب.

25-مشروع استحداث وحدة للقياسات الدقيقة بالمعمل المركزي بكلية العلوم (إنشاء وحدة مطياف الكتلة المتصلة بكروماتوجراف العمود عالي الكفاءة).

26- مشروع إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي و دورات المياه بكلية هندسة المطرية.

27- مشروع مجمع الإبداع والبحث العلمى.

28- مشروع تهيئة دور فى احدى مبانى المدن الجامعية لاقامة الطلاب الوافدين الخاص بإدارة الوافدين.