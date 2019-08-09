الحريري: صفحة جديدة في مستقبل لبنان بعد المصالحة بين زعماء الدروز



أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الجمعة، أنه تمت مصالحة بين زعماء الدروز في قصر بعبدا، مضيفا أن من الآن ستكون هناك صفحة جديدة لتعاون الجميع من أجل مصالح لبنان.



ووفقا لما صرح به الحريري، عقب إنتهاء اجتماع المصارحة والمصالحة في العاصمة اللبنانية بيروت، والذي عقد في قصر بعبدا، سوف تجتمع الحكومة غدا السبت في القصر للوقوف على اخر تطورات ذلك الإجتماع الذي عقد اليوم.



وقال رئيس الوزراء سعد الحريري، بعد الاجتماع الذي ضم الرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس "الحزب التقدمي" وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان، إن المصالحة تمت ومن اليوم سيفتح لبنان صفحة جديدة للتعاون من أجل مصلحة الوطن.









