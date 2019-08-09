ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفينة إنقاذ تنتشل 80 مهاجرا قبالة ساحل ليبيا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:59 م
سفينة إنقاذ تنتشل
سفينة إنقاذ تنتشل 80 مهاجرا قبالة ساحل ليبيا
ا ش ا
تمكنت سفينة تابعة لمنظمة المساعدات الإنسانية الدولية "أطباء بلا حدود" من إنقاذ 80 مهاجرًا من قارب مطاطي قبالة ساحل ليبيا.

وقالت المنظمة الإنسانية - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الجمعة/ - إن المهاجرين كانوا في محنة، كما نشرت صورًا تظهر عملية نقل المهاجرين إلى متن سفينة إنقاذ تحمل العلم النرويجي وتعرف باسم "أوشن فايكنج".

ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن مسئولي الخط الهاتفي الساخن للمهاجرين، الذي تديره شبكة من النشطاء، أفادوا بتلقي بلاغًا بشأن وجود قارب قبالة الساحل الليبي ويحمل على متنه 80 شخصًا، من بينهم خمسة نساء، وأربعة أطفال، حيث قاموا بإبلاغ السلطات وسفينة الإنقاذ "أوشن فايكنج".

وكان وزير داخلية إيطاليا، ماتيو سالفيني، الذي أثار أزمة حكومية في بلاده، قد صرح بأنه يستعد لتوقيع حظر بشأن دخول السفن إلى المياة الإقليمية الإيطالية، وأوضحت الشبكة أنه بموجب مرسوم حكومي جديد، فإن تلك السفن ستتعرض لخطر دفع غرامة قدرها مليون يورو.

ترشيحاتنا

بند صارم.. الكاف يحرم لاعبي الأندية من استكمال بطولاتهم فى هذه الحالة

ماليش لازمة من غيرك.. لاعب الأهلى يرثي والده بكلمات مؤثرة

بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز

اسمحولي أقعد.. شاهد | لحظة سقوط ميادة الحناوى على المسرح

فضيحة الكاميرات السرية.. هيومن رايتس تفتح النار على تميم لهذا السبب .. فيديو

الترحيل في انتظاره.. توقيف مصري تزعم عصابة للسطو على الأطفال في إيطاليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. شاهد | أول ظهور لـ الملك أحمد فؤاد في مصر منذ 9 سنوات

بـ الزغاريد.. استقبال منتخب مصر للأولمبياد الخاص بعد ذهبية الهند.. صور

زينوا سيارة الإسعاف.. مسعفو الدقهلية يودعون زميلهم بعد مصرعه خلال العمل..صور