سفينة إنقاذ تنتشل 80 مهاجرا قبالة ساحل ليبيا

تمكنت سفينة تابعة لمنظمة المساعدات الإنسانية الدولية "أطباء بلا حدود" من إنقاذ 80 مهاجرًا من قارب مطاطي قبالة ساحل ليبيا.



وقالت المنظمة الإنسانية - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الجمعة/ - إن المهاجرين كانوا في محنة، كما نشرت صورًا تظهر عملية نقل المهاجرين إلى متن سفينة إنقاذ تحمل العلم النرويجي وتعرف باسم "أوشن فايكنج".



ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن مسئولي الخط الهاتفي الساخن للمهاجرين، الذي تديره شبكة من النشطاء، أفادوا بتلقي بلاغًا بشأن وجود قارب قبالة الساحل الليبي ويحمل على متنه 80 شخصًا، من بينهم خمسة نساء، وأربعة أطفال، حيث قاموا بإبلاغ السلطات وسفينة الإنقاذ "أوشن فايكنج".



وكان وزير داخلية إيطاليا، ماتيو سالفيني، الذي أثار أزمة حكومية في بلاده، قد صرح بأنه يستعد لتوقيع حظر بشأن دخول السفن إلى المياة الإقليمية الإيطالية، وأوضحت الشبكة أنه بموجب مرسوم حكومي جديد، فإن تلك السفن ستتعرض لخطر دفع غرامة قدرها مليون يورو.