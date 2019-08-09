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الجيش الليبي يتهم أمير قطر بتمويل ميليشيات حكومة الوفاق

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:28 م
أمير قطر تميم بن
أمير قطر تميم بن حمد
أحمد محرم
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن الجيش الوطني الليبي اتهامه أمي قطر تميم بن حمد بتمويل شحنة الطائرة الأوكرانية التي دمرتها قواته قبل يومين في القاعدة الجوية بمدينة مصراتة، والتي كانت قادمة من تركيا، وعلى متنها شحنة كبيرة من الأسلحة لصالح حكومة الوفاق، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس.

في غضون ذلك، يسود حاليا هدوء نسبي مختلف محاور القتال الرئيسية في العاصمة. لكن مصادر عسكرية قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إنه «قد يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة». في إشارة إلى هجوم محتمل وواسع النطاق لقوات الجيش الوطني ضد الميلشيات المتطرفة التي تسيطر بقوة السلاح على العاصمة منذ عام 2014.

وقال المركز الإعلامي لـ«اللواء 73 مشاة»، التابع للجيش الوطني، مساء أول أمس، إن «وحدات الجيش في جميع تمركزاتها في حالة تأهب لأوامر التقدم»، مضيفا في بيان مقتضب «ننتظر الأوامر للتحرك، وبإذن الله فرحة النصر باتت قريبة».

بدوره، قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول أمس، إن «أمير قطر هو من دفع ثمن شحنة الطائرة الأوكرانية، لكن مخططه فشل». معتبرا أن «قادة الإخوان في قطر وتركيا أصيبوا بإحباط كبير، بعد استهداف طائرة إمداد في مطار مصراتة».

ورغم إعلانه عما وصفه بـ«جسر جوي من تركيا وإيطاليا باتجاه مصراتة»، فقد شدد المسماري على أن «المعركة في طرابلس وصلت مراحلها الأخيرة»، وطمأن الليبيين في الجنوب بأن المشير حفتر على تواصل مباشر بالأوضاع هناك.

وكان المسماري قد أكد لدى استقباله مساء أول أمس مهاب سامي بوفرته، الطفل الذي نجا من حادث استهداف طائرة «درون» تركية لشاحنات مدنية جنوب مدينة سرت، أن قوات الجيش ستأخذ بثأر أبيه، «وكل شهيد سقط أمام الميليشيات الإرهابية الإجرامية، التابعة لمجلس مصراتة العسكري، والتي ترتكب الجرائم ضد أهالي ليبيا يوميا».

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