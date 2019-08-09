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محافظات

محافظ البحيرة يحيل مجلس إدارة جمعية مقابر المسلمين للنيابة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:36 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة
جمالات الدمنهورى
قرر اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة إحالة مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية مقابر المسلمين بدمنهور للنيابة العامة وذلك لارتكاب مجلس الإدارة مخالفات إدارية ومالية تمثلت فى قيام الجمعية بطباعة إيصالات تحصيل نقدية دون إتخاذ الإجراءات القانونية وموافقة الجهة الإدارية المختصة.

وذلك لقيام الجمعية ببناء عدد ٤٢ مقبرة وبيعها للمواطنين وتحصيل ثمنها وإيداع هذه الأموال فى حساب الجمعية مخالفة بذلك النظام الأساسي للجمعية وأحكام القانون حيث قامت مديرية التضامن الإجتماعي بفحص أعمال الجمعية وأوضح تقريرها تلك المخالفات المشار إليها.

وشدد المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهود لمحاربة الفساد واقتلاعه من جذوره والضرب بيد من حديد على جميع المخالفين لأحكام القانون والمفسدين ومهدري المال العام والمستغلين مواقعهم لتحقيق مكاسب شخصي.

فيما قرر رئيس  الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور تشكيل لجنة بالقرار رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٩ لإستلام السجلات والأوراق الخاصة بمقابر المسلمين بمدينة دمنهور من الجمعية الخيرية لرعاية المقابر.

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