استمرار عامر حسين .. مصدر: الجبلاية تحسم تشكيل اللجان والإدارات قبل الدوري

قال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، إن اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى والقائم بأعمال رئيس الجبلاية، بصدد الإعلان عن أسماء رؤساء اللجان والإدارات فى الاتحاد، غدا السبت، من أجل إدارة الأمور الإدارية والمالية قبل انطلاق منافسات الدورى الممتاز.



وسبق أن أعلنت لجنة مسابقات الدورى المحلي برئاسة المهندس عامر حسين، عن انطلاق المسابقة المحلية يوم 19 سبتمبر المقبل.



وأوضح المصدر أن الجبلاية تدرس الاستعانة بالعديد من الكوادر الإدارية التى تتمتع بالخبرات الكبيرة، مثل الدكتور محمد سلطان لرئاسة اللجنة الطبية فى الاتحاد، بعد نجاحه في تولي رئاسة اللجنة الطبية لبطولة الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر خلال الفترة من 19 يونيو وحتى 21 يوليو الماضي.



وأشار المصدر إلى أن المهندس عامر حسين، سيتم تجديد الثقة فيه، بتوليه منصب رئيس لجنة المسابقات، رغم محاولات الاعتذار من جانبه، فضلا عن حسم منصب رئيس لجنة الحكام خلفا لـ عصام عبدالفتاح عضو الجبلاية المستقيل، لافتا الى أن خالد كامل سيتم اختياره بنسبة كبيرة من أجل ترؤس لجنة المسابقات فى القسم الثانى.