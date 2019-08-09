لامبارد: هدفنا مجاورة مانشستر سيتي وليفربول في المربع الذهبي

أكد فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي أنه سيحاول بشتى الطرق الوصول إلى المربع الذهبي في بطولة الدوري الإنجليزي، والاقتراب من ليفربول ومانشستر سيتي.



وأضاف فرانك لامبارد، في تصريحات صحفية، "تشيلسى أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، بفارق 26 عن مانشستر سيتي المتصدر، و25 نقطة عن الوصيف ليفربول علينا محو الفجوة الموجودة والمنافسه بشكل أقوي.



وأكمل فرانك لامبارد هدفنا تحقيق مركز في المركز الذهبي في الموسم الجديد وحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا ولكننا نسعى لتحقيق إنجاز أكبر من المراكز المتقدمة في الدوري.



وعن لقاء مانشستر يونايتد، قال فرانك لامبارد: بكل تأكيد المباراة في غاية الصعوبة خصوصا وأن الفريقين حققا إنجازا كبيرا خلال العشر سنوات الأخيرة ولكننا سنحاول تحقيق الثلاث نقاط.



وحول انتقال المدافع لويز إلى آرسنال، قال فرانك لامبارد: لا يمكننا الوقوف أمام رغبة اللاعب إنه جيد في مركزة وذهب إلى فريق منافس وهذا طبيعي في الكرة.