في دوري الأبطال والكونفيدرالية.. تغييرات صارمة بـ قوانين الكاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" برئاسة أحمد أحمد عن إجراء تغييرات في بعض قوانين المسابقات الإفريقية للأندية 2019 التى تشمل دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.



جاءت تغييرات الكاف على النحو التالي:



- ايقاف اللاعب سيتم بعد الحصول على 3 إنذارات بدل إنذارين



- اللعب خارج العاصمة في الحالات التالية فقط :



ملعب المباراة مؤهل من الكاف



حالة الملعب جيدة وتواجد الإنارة والنقل التلفزي



وجود طريق جيدة من العاصمة إلى مكان المباراة إذا كانت المسافة أقل من 200 كلم



يذكر أن الأهلي والزمالك يشاركان فى النسخة الجديدة بدورى أبطال إفريقيا من دور الـ 64 فيما يشارك المصرى وبيراميدز ضمن منافسات كأس الكونفيدرالية.