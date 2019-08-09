ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في دوري الأبطال والكونفيدرالية.. تغييرات صارمة بـ قوانين الكاف

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:51 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
يسرى غازى
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" برئاسة أحمد أحمد عن إجراء تغييرات في بعض قوانين المسابقات الإفريقية للأندية 2019 التى تشمل دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.

جاءت تغييرات الكاف على النحو التالي:

- ايقاف اللاعب سيتم بعد الحصول على 3 إنذارات بدل إنذارين

- اللعب خارج العاصمة في الحالات التالية فقط :

ملعب المباراة مؤهل من الكاف

حالة الملعب جيدة وتواجد الإنارة والنقل التلفزي

وجود طريق جيدة من العاصمة إلى مكان المباراة إذا كانت المسافة أقل من 200 كلم

يذكر أن الأهلي والزمالك يشاركان فى النسخة الجديدة بدورى أبطال إفريقيا من دور الـ 64 فيما يشارك المصرى وبيراميدز ضمن منافسات كأس الكونفيدرالية.
في دوري الأبطال والكونفيدرالية.. تغييرات صارمة بـ قوانين الكاف

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اتفاق سري.. تعرف على الأندية المصرية المشاركة في بطولتي إفريقيا

لحسم الجدل.. الجبلاية ترشح 4 أندية للمشاركة في بطولات الـ كاف تعرف عليها

بعد الخروج من أمم إفريقيا .. 6 مطبات تواجه ثروت سويلم في إدارة اتحاد الكرة

بالأسماء.. الزمالك وبيراميدز يكتسحان الأهلي في صفقات القيد الإفريقي

بسبب الـ 15%.. الجبلاية تمنح 4 أندية فى الدورى مهلة لتوفيق الأوضاع

تأجيل قرعة الدوري الجديد.. عامر حسين يصدم الأهلى والزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

بسبب حوادث الإرهاب.. حمى حقائب الظهر المضادة للرصاص تجتاح أمريكا

فضيحة الكاميرات السرية.. هيومن رايتس تفتح النار على تميم لهذا السبب .. فيديو

MSC GULSUN.. أكبر سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس

عنكبوت الموز يلتهم خفاشا ضخما في مشهد صادم.. فيديو وصور

مزرعة الموت.. العثور على 20 أسدا ونمرا نافقة في ثلاجة حديقة سيئة السمعة.. صور

الرئيس السيسي يهنئ المصريين في الخارج بحلول عيد الاضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. شاهد | أول ظهور لـ الملك أحمد فؤاد في مصر منذ 9 سنوات

بـ الزغاريد.. استقبال منتخب مصر للأولمبياد الخاص بعد ذهبية الهند.. صور

زينوا سيارة الإسعاف.. مسعفو الدقهلية يودعون زميلهم بعد مصرعه خلال العمل..صور