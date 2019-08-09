ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الفرنسي لـ ترامب: باريس لا تحتاج إلى إذن أحد للإدلاء بموقفها بشأن إيران

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:03 م
جان إيف لودريان
جان إيف لودريان
ا ش ا
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، إن باريس ليست بحاجة لإذن من أحد للإدلاء بموقفها بشأن إيران.

وأكد الوزير الفرنسي -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن باريس ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران الموقع في العام 2015.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال أمس الخميس، إنه ليس من حق أي زعيم دولة أن يحاور إيران "نيابة" عن الولايات المتحدة، في إشارة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي تغريدة على حسابه بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، كتب ترامب أن "إيران تعيش أزمة مالية كبيرة.. لا تفلح محاولاتهم لمحاورة الولايات المتحدة، لكنهم يتلقون إشارات غامضة من جميع هؤلاء الذين يطمحون إلى تمثيلنا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

ترشيحاتنا

بند صارم.. الكاف يحرم لاعبي الأندية من استكمال بطولاتهم فى هذه الحالة

كاد يخطفها الموت.. إنقاذ مسنة باتت بحفرة مياه هربًا من دب مفترس.. فيديو

أكونت للهلس.. خالد الصاوي يدشن حسابا جديدا على إنستجرام

خضعت لـ عملية جراحية .. ياسمين الخطيب: تعرضت لوعكة صحية كادت تتحول لكارثة

لحظات تحبس الأنفاس.. رجل يوقف شاحنة بيديه مانعًا اصطدامها بسيارة بورش

شبح الرحيل يطارده.. محمد النني قد ينتقل إلى هذا النادى فى الصيف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. شاهد | أول ظهور لـ الملك أحمد فؤاد في مصر منذ 9 سنوات

بـ الزغاريد.. استقبال منتخب مصر للأولمبياد الخاص بعد ذهبية الهند.. صور

زينوا سيارة الإسعاف.. مسعفو الدقهلية يودعون زميلهم بعد مصرعه خلال العمل..صور