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الشرطة الكندية تنفذ العديد من الاعتقالات على خلفية حوادث إطلاق النار في تورونتو

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:08 م
حوادث إطلاق النار
حوادث إطلاق النار في تورونتو
ا ش ا
أعلن مارك سوندرز رئيس شرطة تورونتو الكندية اليوم الجمعة عن القيام بالعديد من الاعتقالات المرتبطة بحالات إطلاق نار بعد أسبوع من أعمال العنف التي هزت المدينة.

وخلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الجمعة قال مارك سوندرز، إن المحققين أحرزوا تقدما في ثلاث حوادث منفصلة، مما أدى إلى اعتقال خمسة أشخاص ومصادرة ثلاثة أسلحة نارية.

وقال سوندرز إن سلسلة عمليات إطلاق النار "تتصل بعصابات الشوارع ومرتبطة بهم"، لكنه شدد على أهمية الحفاظ على سلامة المارة. وأضاف "هذا لا يعني في بعض الأحيان أن الأبرياء لا يتأثرون".

وقال "نحن متفائلون ببعض التحقيقات الجارية... وسنقوم بالتأكيد بمزيد من الاعتقالات".

وخلال الأسبوع الماضي ، استجابت الشرطة للعديد من عمليات إطلاق النار ، بما في ذلك عطلة نهاية أسبوع طويلة، شهدت إصابة 17 شخصا بعيارات نارية من 14 عملية إطلاق نار منفصلة. كما وقعت ثلاث عمليات إطلاق نار في حي واحد في ضاحية سكاربورو منذ يوم الثلاثاء.

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