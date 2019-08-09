الدوري الانجليزي .. مفاجآت صفقات الأندية الكبار قبل انطلاق الموسم الجديد

ينطلق اليوم الدوري الانجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 بمباراة فريقي ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح أمام نادي نورويتش سيتي الصاعد حديثًا لـ الدوري الانجليزي ، والتي تقام في التاسعة مساءً.



دعمت الفرق الـ20 المشاركة في الدوري الانجليزي فرقها على الوجه الأكمل ، وزادت وتيرة التعاقدات والمفاوضات بالأمس ، حيث كان اليوم الأخير في ميركاتو بلاد الإنجليز ، لذا اشتد التنافس على خطف آخر التدعيمات قبل انطلاق الدوري الانجليزي الذي يوصف بأنه الأمتع في العالم.



ويرصد لكم صدى البلد أبرز الصفقات التي أبرمت يوم أمس في اليوم الأخير من ميركاتو الدوري الانجليزي.



- النيجيري أليكس أيوبي : جناح نادي أرسنال السابق انتقل لصفوف نادي إيفرتون مقابل 30 مليون يورو.



- البرازيلي ديفيد لويز : مدافع نادي تشيلسي السابق انتقل لصفوف نادي ارسنال مقابل 8 مليون يورو تقريبًا.



- الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو : متوسط ميدان فريق ريال بيتيس الإسباني السابق انتقل لصفوف نادي توتنهام هوتسبير مقابل 55 مليون يورو.



- الإنجليزي ريان سيسنيون : جناح نادي فولهام السابق انتقل لصفوف نادي توتنهام هوتسبير مقابل 27 مليون يورو



- الإسكتلندي كيرين تيرني : الظهير الأيسر لنادي سيلتيك السابق ، انتقل لصفوف نادي ارسنال مقابل 27 مليون يورو.



- البلجيكي دينيس بيريت : متوسط ميدان نادي سامبدوريا الإيطالي السابق ، انتقل لصفوف نادي ليستر سيتي مقابل 21 مليون يورو.



- داني درينك ووتر: متوسط ميدان نادي تشيلسي ، انتقل لصفوف نادي بيرنلي على سبيل الإعارة.



- الإسترالي إيرون موي : متوسط ميدان نادي هدرسفيلد تاون ، انتقل لصفوف نادي برايتون على سبيل الإعارة.



- السنغالي إسماعيلا سار: جناح نادي رين الفرنسي انتقل لصفوف نادي واتفورد مقابل 30 مليون يورو.