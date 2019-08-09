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رياضة

موسم الموسم.. ميدو ينشر صورة مع الجهاز الفني للمقاصة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:06 م
احمد حسام ميدو
احمد حسام ميدو
محمد بدران
نشر أحمد حسام ميدو المدير الفنى لنادى مصر المقاصة، صورة بصحبة الجهاز الفني للفريق خلال فترة الإعداد التي أقيمت في الإسكندرية.

وعلق أحمد حسام ميدو عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "موسم الموسم".

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة دخل معسكر مغلق بالإسكندرية، ضمن المرحلة الثانية لفترة الإعداد للموسم الكروي الجديد.

ومنح الجهاز الفنى اللاعبين راحة بمناسبة عيد الأضحى، ويبدأ الفريق فترة إعداد جديدة واخيرة بالقاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك في دور الـ8 لبطولة كأس مصر والتي ستقام يوم 28 أغسطس الجاري على استاد السلام.

ويسعى أحمد حسام ميدو مدرب المقاصة إلى تحقيق أفضل إعداد للموسم الكروى المقبل من أجل المنافسة على المراكز الأولى بكل البطولات التى سيشارك بها الفريق الفيومى.
موسم الموسم.. ميدو ينشر صورة مع الجهاز الفني للمقاصة

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