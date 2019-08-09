مركز تحديث الصناعة ينتهي من تدريب 120 مديرا تنفيذيا

انتهي مركز تحديث الصناعة من برنامج تدريبي لـ 120 مديرا تنفيذيا من 60 شركة مسجلة لدى المركز في القطاعات الصناعية المختلفة وهي الأثاث، الجلود، النسيج، التعبئة والتغليف، الصناعات الهندسية، التشييد والبناء، الصناعات الكيماوية، الأغذية والأدوية.



يأتي ذلك نظرا لرؤية المركز نحو أهمية بناء قدرات المديرين التنفيذيين للشركات الصناعية لكي يكونوا قادة التغيير للصناعة المصرية.



وتضمن البرنامج ثلاثة محاور رئيسية وهي سبل التخطيط الاستراتيجي، قيادة التحول والتغيير، بالإضافة إلى طرق المعرفة التجارية العامة.



هذا واستهدف البرنامج التدريبي خلق جيل ثاني من المديرين التنفيذيين المؤهلين لمواكبة عمليات التطوير وقيادة التغيير داخل المجتمع الصناعي.