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رياضة

بـ الزغاريد.. استقبال منتخب مصر للأولمبياد الخاص بعد ذهبية الهند.. صور

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:06 م
منتخب مصر للأولمبياد
منتخب مصر للأولمبياد الخاص
يسرى غازى
احتشد العشرات من أهالى أبطال مصر للاولمبياد الخاص فى مطار القاهرة لاستقبال أبنائهم أصحاب الميدالية الذهبية وكأس البطولة الدولية للأولمبياد الخاص لكرة القدم والتي اقيمت بالهند خلال الفترة من ٣ حتي ٦ أغسطس الجاري.

فور وصول البعثة، استقبلهم الأهالى بالزغاريد وهتافات "أبطال مصر اهم... وتحيا مصر "، ووقفوا لالتقاط الصور التذكارية معهم مع الميداليات التى حملوها، معبرين عن سعادتهم بإنجاز أبنائهم .

تشكلت البعثة من ١٢ عضوا ، رئيس الأولمبياد الخاص المصري ورئيس البعثة والمدير الفني والمدرب و٨ لاعبين من الأولمبياد الخاص المصري في كرة القدم.

يضم المنتخب المصري للأولمبياد الخاص اللاعبين أشرف محمود، مصطفي محمود، محمد سنوسي، محمد علاء، محمود جمال، أحمد رضا، عمر سيف الإسلام، فتحي طارق.

بـ الزغاريد.. استقبال منتخب مصر للأولمبياد الخاص بعد ذهبية الهند.. صور
بـ الزغاريد.. استقبال منتخب مصر للأولمبياد الخاص بعد ذهبية الهند.. صور
بـ الزغاريد.. استقبال منتخب مصر للأولمبياد الخاص بعد ذهبية الهند.. صور
بـ الزغاريد.. استقبال منتخب مصر للأولمبياد الخاص بعد ذهبية الهند.. صور
بـ الزغاريد.. استقبال منتخب مصر للأولمبياد الخاص بعد ذهبية الهند.. صور

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