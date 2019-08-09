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أخبار العالم

مساعدة خاصة لرئیس الوزراء الباكستاني: تصريح الأمين العام للأمم المتحدة يؤيد موقف باكستان حول كشمير

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:09 م
الدكتورة فردوس عاشق
الدكتورة فردوس عاشق أعوان
ا ش ا
قالت المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستاني لشئون الإعلام الدكتورة فردوس عاشق أعوان، إن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة يؤيد موقف باكستان بأن كشمير منطقة متنازع عليها ويمكن حل مشكلتها عبر تنفيذ قرارات مجلس الأمن.

وأوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال إن موقف الأمم المتحدة حول تسوية نزاع كشمير یخضع لميثاقها وتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

ورحبت المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستاني بتصريح الأمين العام وقالت إنه "نصر دبلوماسي لباكستان".

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