طبيب نسا يحذر من بكتيريا تصيب المرأة الحامل.. تسبب الولادة المبكرة

صرح الدكتور أحمد عاصم الملا استشارى الحقن المجهرى والمناظير النسائية، أن هناك نوعا من البكتيريا ينتقل إلى المرأة الحامل، في أثناء العلاقة الزوجية، ويسبب الولادة المبكرة، كما أن هذه البكتيريا الشائعة تؤدي إلى فتح عنق الرحم قبل ميعاده، أي في الأسبوع 37 من الحمل، كما أن هذا النوع من البكتيريا يتسبب في ترقيق الأغشية المحيطة بالجنين، ما يؤدي إلى تمزقها.



وقال الدكتور أحمد عاصم الملا إنه من المعروف أن هناك عوامل معينة تزيد من خطر إصابة المرأة بالمخاض مبكرًا، فإذا كانت المرأة الحامل مصابة بأي من الحالات التالية تكون أكثر عرضة للولادة المبكرة: داء السكري، ومرض القلب، ومرض الكلى، وارتفاع ضغط الدم، وهناك بعض العوامل التي تؤدي للولادة المبكرة مثل سوء التغذية قبل الحمل وخلاله، التدخين، الولادة المبكرة في الحمل السابق، ضعف عنق الرحم وانفتاحه في وقت مبكر.



وأضاف الدكتور أحمد عاصم الملا إلى أن الولادة المبكرة هي حدوث انقباضات شديدة في الرحم، أو قطع في كيس الماء المحيط بالجنين، ما يؤدي إلى الولادة بشكل مفاجئ أو اضطراري قبل موعد الولادة الطبيعي بنحو ثلاثة أسابيع، أو قبل بلوغ الحامل الأسبوع الـ37 من الحمل، الذي يستمر في الحالات الطبيعية 40 أسبوعًا.



وأوضح الدكتور أحمد عاصم الملا أن الرياضة مفيدة ومهمة بشرط عدم حمل الأوزان الثقيلة أو القفز وغيرها من التمارين المرهقة، المشي واليوغا هما أفضل الرياضات في الشهور الأولى وربما طيلة شهور الحمل.