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الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 29 ألفا و50 ميجاوات

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:41 م
صدى البلد
ا ش ا
ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الخميس وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الجمعة 29 ألفا و 50 ميجاوات مقابل 30 ألفا و 300 ميجاوات أمس الخميس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 24 ألفا و 100 ميجاوات.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وقد فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016 حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.

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