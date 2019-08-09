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ماساكي نوكي: قمت بتقديم مصر أمام 350 شخصًا من رجال الأعمال اليابانيين

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:38 م
السفير الياباني بالقاهرة
السفير الياباني بالقاهرة خلال المحاضرة
محمود نوفل
ألقى السفير الياباني ماساكي نوكي، سفير اليابان لدى القاهرة بإلقاء محاضرة خلال اجتماع رجال الأعمال اليابانيين في إسطنبول.

وقام السفير الياباني في القاهرة ماساكي نوكي بشرح الوضع السياسي والاقتصادي في مصر مؤخرًا ودعوتهم إلى تعزيز التجارة والاستثمار مع مصر.

وقال السفير الياباني: في هذه الحالة، أحسست وكأنني سفير مصر وليس سفير اليابان حيث استمع جميع المشاركين وعددهم 350 شخصًا إلى الشرح بلهفة وحماس.

وعُقد هذا الاجتماع بواسطة مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط (JCCME) حيث تناول موضوع التجارة والأعمال مع الشرق الأوسط.

وخلال الاجتماع، كانت هناك تقارير عن فرص الاستثمار في المغرب وتركيا وغيرها من البلدان، وكانت مفيدة للغاية كأمثلة يمكن أن يُحتذى بها عند المقارنة مع مصر.

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