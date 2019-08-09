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محافظات

شاروبيم يهنئ أهالي الدقهلية بـ عيد الأضحى المبارك ويبعث برقية للرئيس

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:11 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم
همت الحسينى
بعث الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بالتهنئة لشعب الدقهلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه في هذه المناسبة السعيدة يعاهد أبناء الدقهلية وأهلها في كل مكان على استمرار البذل والعطاء لتلبية كافة احتياجاتهم ومطالبهم، ويؤكد أن الأيام القادمة تحمل معها الخير لمصر كلها بتكاتف الجميع ووقوف الشعب العظيم صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة.

كما بعث محافظ الدقهلية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى قال فيها : الرئيس عبد الفتاح السيسي "رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة الدقهلية وقيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلين المولى عز وجل أن يرعاكم ويحفظكم لتواصلوا بجهدكم الموفور وعطائكم الموصول مسيرة النهضة والتنمية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم وفي ظل قيادتكم الحكيمة آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار.

وتابع الدكتور كمال شاروبيم: "نعاهد الله ونعاهدكم بالوقوف خلف قيادتكم الرشيدة صفا واحدا مخلصين وأمناء نبارك خطواتكم على الصعيدين الداخلي والخارجي وحريصين على تنفيذ خططكم الطموحة ،داعين الله أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية ويسدد على طريق الخير خطاكم وأن يديمكم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا وكل عام وأنتم ومصر بخير".

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