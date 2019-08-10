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محافظات

محافظ البحيرة يؤدي صلاة العيد بساحة الاستاد الرياضى بدمنهور

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:02 ص
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة
جمالات الدمنهورى
يؤدى اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ  صلاة عيد الأضحى المبارك لعام  1440/ 2019 م  يوم الأحد الموافق 11/8/2019 بساحة الاستاد الرياضي بدمنهور في تمام الساعة 5:35 صباحًا حيث يستقبل المحافظ المهنئين بمكتبة بديوان عام المحافظة من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية الساعة 8 صباحًا.   

ويتقدم المحافظ بخالص التهاني القلبية لشعب محافظة البحيرة بحلول عيد الأضحى المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذة المناسبة علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة الرئيس  عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.

وأكد اللواء هشام آمنة أنه في هذة المناسبة السعيدة يعاهد أبنائه من شعب البحيرة الكرام في كل مكان على إستمرار البذل والعطاء لتلبية كافة احتياجاتهم ومطالبهم، ويؤكد على أن الأيام القادمة تحمل معها الخير لمصر كلها بتكاتف الجميع ووقوف الشعب العظيم خلف قيادته الحكيمة والتوحد صفًا واحدًا لنجني معًا ثمار خطط وبرامج التنمية والإصلاح .

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